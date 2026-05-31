اجرای طرح های احیای ربع رشیدی با استفاده از ظرفیت مولدسازی تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در جلسه ستاد احیای ربع رشیدی با اشاره به پیگیری‌ های انجام‌ شده برای احیای این مجموعه تاریخی اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی دیدار هفته گذشته با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، موضوع ربع رشیدی و راهکارهای تسریع در روند احیا، کاوش و ثبت جهانی این اثر تاریخی بود.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه ربع رشیدی در تاریخ علمی و فرهنگی ایران و جهان اسلام افزود: برای تحقق اهداف پیش‌ بینی‌شده در زمینه احیا و ثبت جهانی این مجموعه، باید موانع موجود در مسیر آزادسازی محدوده آن برطرف شود و از همه ظرفیت‌ های قانونی و اجرایی موجود بهره گرفته شود.

سرمست همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های علمی و فناورانه استان در معرفی هرچه بهتر ربع رشیدی، بر بررسی و امکان‌ سنجی برگزاری رویداد «رینوتکس» توسط معاونت سیاسی، اجتماعی استانداری تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت رویدادهای نوآورانه و فناورانه می‌تواند به معرفی ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی و علمی ربع رشیدی و جلب مشارکت نخبگان و سرمایه‌ گذاران در مسیر احیای این مجموعه کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: احیای ربع رشیدی تنها یک پروژه میراث فرهنگی نیست، بلکه اقدامی هویت‌ ساز و توسعه‌ محور برای آذربایجان شرقی محسوب می‌شود و دستگاه‌ های مسئول باید با هماهنگی و هم‌ افزایی، روند اجرای برنامه‌های مرتبط با این مجموعه تاریخی را تسریع کنند.