به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه در این دیدار با اشاره به تفاهم‌نامه پژوهشی، مرمتی و احیای مجموعه تاریخی و فرهنگی ربع رشیدی، خواستار تامین اعتبار ضروری برای تکمیل عملیات کاوش، مرمت بخش‌های باقیمانده، تملک و رفع معارضین و تامین نیروی انسانی متخصص در این مجموعه شد.

وی همچنین از وزیر میراث فرهنگی خواست تا دستور لازم برای تسریع در رفع نواقص پرونده ثبت جهانی جنگل‌های ارسباران و تسریع در روند ثبت جهانی "کباب بناب" از سوی وزارت متبوع را صادر کند.

تکمیل و بهره‌برداری از موزه فرش تبریز دیگر موضوع مورد بحث در دیدار استاندار با وزیر میراث فرهنگی بود که طی آن، سرمست با اشاره به پیشرفت 70 درصدی این پروژه، خواستار تامین اعتبار لازم در این خصوص شد.

استاندار همچنین بر ضرورت حفظ و نگهداری آثار و اشیای تاریخی نفیس ثبت ملی تاکید کرد و با اشاره به پروژه موزه منطقه‌ای آذربایجان، گفت: تکمیل و بهره‌برداری از این موزه نیازمند اعتبار مصوب است.

صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های استاندار آذربایجان شرقی درخصوص مسائل این حوزه، بر اهتمام دولت برای توسعه بخش گردشگری و حمایت از فعالیت‌های این بخش تاکید کرد و نسبت به حل مشکلات این حوزه در استان آذربایجان شرقی قول مساعد داد.

در پایان این دیدار مقرر شد اعتباری ویژه برای پروژه‌های میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی در اسرع وقت تخصیص و ابلاغ شود.