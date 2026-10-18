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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

نام‌گذاری روز ۳۰ مهرماه به نام سمنان

نام‌گذاری روز ۳۰ مهرماه به نام سمنان

سمنان- فرماندار سمنان از نامگذاری سی ام مهرماه به نام سمنان در تقویم این استان خبر داد و گفت: برنامه‌های فرهنگی ویژه این روز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر مهدی صمیمیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی سمنان در کتابخانه مرکزی، از نامگذاری سی ام مهرماه با عنوان روز سمنان در تقویم استان خبر داد.

وی افزود: این موضوع در شورای فرهنگ عمومی مطرح شده و مراحل لازم برای تصویب و طی فرایند قانونی آن در حال پیگیری است.

فرماندار سمنان در ادامه بر ضرورت اجرای دقیق وظایف انجمن کتابخانه‌های عمومی، بررسی مسائل مالی و نظارت بر هزینه‌کرد منابع تاکید کرد.

صمیمیان با بیان اینکه نشست‌های ماهانه انجمن به‌صورت چرخشی در کتابخانه‌های شهرستان برگزار شود، گفت: در این صورت می‌توان از ظرفیت‌های همه کتابخانه‌ها و توانمندی‌های آنان بهره‌گیری کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای مشارکت ۳۰ دستگاه اجرایی در برنامه‌های هفته کتاب خبر داد و افزود: با استفاده از ظرفیت سامانه «تاک»، زمینه خرید و تأمین کتاب‌های موردنیاز کتابخانه‌های عمومی، متناسب با درخواست کتابخانه‌ها و شهروندان، فراهم خواهد شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان سمنان در خاتمه بر ضرورت پرداخت به‌موقع سهم نیم‌درصدی شهرداری برای جلوگیری از خروج منابع مالی از شهر تاکید کرد.

کد مطلب 6981542

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