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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

پیش‌بینی برداشت ۷۵۸ تن کنجد از مزارع شهرستان حاجی‌آباد

پیش‌بینی برداشت ۷۵۸ تن کنجد از مزارع شهرستان حاجی‌آباد

بندرعباس - رئیس مرکز جهاد کشاورزی شمیل از آغاز برداشت کنجد در ۷۵۸ هکتار از مزارع مناطق شمیل و آشکارا در حاجی‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم کناری اظهار کرد: عملیات برداشت کنجد از مزارع مناطق شمیل و آشکارا در شهرستان حاجی‌آباد آغاز شده و با توجه به سطح زیرکشت و متوسط عملکرد پیش‌بینی‌شده یک تن در هکتار، انتظار می‌رود امسال ۷۵۸ تن محصول تولید شود.

وی افزود: شهرستان حاجی‌آباد با اختصاص ۷۵۸ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت کنجد، بیشترین سطح زیرکشت این محصول را در استان هرمزگان به خود اختصاص داده است.

کناری با اشاره به اهمیت کشت محصولات کم‌آب‌بر بیان کرد: کنجد به دلیل نیاز آبی نسبتاً کمتر و سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، از محصولات مهم در تنوع‌بخشی به الگوی کشت و مدیریت بهینه منابع آب به شمار می‌رود و می‌تواند در افزایش درآمد کشاورزان منطقه نیز نقش مؤثری داشته باشد.

کد مطلب 6981564

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