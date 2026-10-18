به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست طرح ساماندهی بوستان‌ها و تفرجگاه‌های شهر تهران، امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه، با حضور سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در بوستان جنگلی لویزان آغاز شد.

این طرح با هدف مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، از جمله حضور معتادان متجاهر، خرده‌فروشان مواد مخدر و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی در بوستان‌ها و تفرجگاه‌های شهری به اجرا درآمده است.

ارتقای امنیت و آرامش شهروندان، افزایش احساس امنیت در فضاهای عمومی و فراهم‌سازی محیطی سالم و ایمن برای استفاده خانواده‌ها از بوستان‌ها و تفرجگاه‌های تهران، از اهداف اجرای این طرح عنوان شده است.

سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در حاشیه مراسم آغاز طرح ساماندهی بوستان‌ها و تفرجگاه‌های شهری تهران، از اجرای عملیات پاکسازی بوستان‌های جنگلی لویزان و شیان خبر داد و گفت: پلیس با هدف مقابله با شکل‌گیری پاتوق‌های آسیب‌های اجتماعی، این مناطق را از چهار طرف مورد پاکسازی قرار داده است.

وی با اشاره به وعده پلیس برای مقابله با حضور معتادان متجاهر در سطح شهر اظهار کرد: در برخی مناطق تهران که سال‌ها با معضل حضور معتادان متجاهر مواجه بودند، اقدامات پاکسازی انجام شده و نزدیک به سه سال است که این مناطق از وضعیت گذشته خارج شده‌اند؛ با این حال، گاهی در برخی نقاط شهر، از جمله بوستان‌های جنگلی، تجمع‌ها و کلونی‌هایی شکل می‌گیرد که نیازمند مداخله پلیس است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: در عملیات امروز، همکاران ما بوستان‌های جنگلی لویزان و شیان را از چهار طرف تحت پوشش قرار دادند و با حضور در تپه‌ها و ارتفاعات این محدوده‌ها، عملیات پاکسازی را انجام دادند. دستگیری معتادان متجاهر، برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و شناسایی افرادی که با اهداف مجرمانه در این مناطق حضور دارند، از محورهای این عملیات بود.

محمدیان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در شناسایی کانون‌های جرم و آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: پلیس از شهروندان درخواست می‌کند هرگونه اطلاع از پاتوق‌های احتمالی معتادان متجاهر، محل فعالیت خرده‌فروشان مواد مخدر یا مراکز تجمع افراد دارای رفتارهای مجرمانه را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای پاکسازی این نقاط نیز انجام شود.

وی درباره نحوه نگهداری معتادان متجاهر دستگیرشده گفت: افرادی که دستگیر می‌شوند، پس از بررسی در مراکز غربالگری و تأیید اعتیاد و وضعیت تجاهر، به مراکز نگهداری موضوع ماده ۱۶ منتقل خواهند شد. این افراد در تهران دست‌کم به مدت شش ماه، با هدف سم‌زدایی، ترک اعتیاد و بازتوانی تحت مراقبت قرار می‌گیرند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: در برخی از این مراکز، کارگاه‌های آموزشی و مهارت‌آموزی نیز پیش‌بینی شده است تا افراد بتوانند ضمن فراگیری مهارت‌های شغلی و دریافت مدارک فنی‌وحرفه‌ای، زمینه بازگشت به اشتغال و زندگی اجتماعی را فراهم کنند.

محمدیان در پایان با اشاره به محدوده اجرای طرح خاطرنشان کرد: در کنار افرادی که مشمول تعریف معتاد متجاهر هستند، ممکن است با افراد بی‌خانمان یا زباله‌گرد نیز مواجه شویم که لزوماً در این گروه قرار نمی‌گیرند. در حال حاضر، بوستان‌های جنگلی به‌عنوان آخرین محدوده انتخاب‌شده برای اجرای این مرحله از طرح ساماندهی در دستور کار پلیس قرار دارند.