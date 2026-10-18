به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، چهاردهمین جلسه شورای صنفی نمایش در محل خانه سینما برگزار شد و بر اساس مصوبات این جلسه فیلم‌های «بورسیه» و «بادبادک‌ها» از ۶ آبان‌ و فیلم سینمایی «حاشیه» از ۱۳ آبان‌ اکران می‌شوند.

همچنین قرارداد اکران فیلم‌های «کوچ» و «ذوق مرگ» با سرگروهی پردیس سینمایی مگامال و فیلم «خواب» با سرگروهی پردیس سینمایی کورش به ثبت رسید.

اکران فیلم‌های سینمایی «کافه سلطان» و «من می‌ترسم» نیز به ۲۹ مهر موکول شد.

در این جلسه همچنین با نیم‌بها شدن بلیت فیلم سینمایی «سفینه نجات» در روزهای چهارشنبه موافقت شد.