  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

«حاشیه» و «بادبادک‌ها» اکران می‌شوند

«حاشیه» و «بادبادک‌ها» اکران می‌شوند

چهاردهمین جلسه شورای صنفی نمایش در محل خانه سینما برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، چهاردهمین جلسه شورای صنفی نمایش در محل خانه سینما برگزار شد و بر اساس مصوبات این جلسه فیلم‌های «بورسیه» و «بادبادک‌ها» از ۶ آبان‌ و فیلم سینمایی «حاشیه» از ۱۳ آبان‌ اکران می‌شوند.

همچنین قرارداد اکران فیلم‌های «کوچ» و «ذوق مرگ» با سرگروهی پردیس سینمایی مگامال و فیلم «خواب» با سرگروهی پردیس سینمایی کورش به ثبت رسید.

اکران فیلم‌های سینمایی «کافه سلطان» و «من می‌ترسم» نیز به ۲۹ مهر موکول شد.

در این جلسه همچنین با نیم‌بها شدن بلیت فیلم سینمایی «سفینه نجات» در روزهای چهارشنبه موافقت شد.

کد مطلب 6981599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها