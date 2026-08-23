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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

۴ فیلم جدید اکران می‌شود؛ از «خانوم والده» تا «ناپلئون در باغ زردآلو»

۴ فیلم جدید اکران می‌شود؛ از «خانوم والده» تا «ناپلئون در باغ زردآلو»

دهمین جلسه شورای صنفی نمایش با حضور اعضای شورا در محل خانه سینما برگزار شد و قرار است ۴ فیلم جدید در سینماها اکران شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، دهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه اول شهریور با حضور اعضای شورا در محل خانه سینما برگزار شد.

در این جلسه، قرارداد اکران فیلم‌های سینمایی «سفینه نجات» با پخش بهمن سبز و سرگروهی پردیس سینمایی آزادی و «ناپلئون در باغ زردآلو» با پخش فیلمیران و سرگروهی پردیس سینمایی ایران‌مال از تاریخ ۴ شهریور به ثبت رسید.

همچنین قرارداد اکران فیلم «اسکورت» با پخش شهر فرنگ و سرگروهی پردیس سینمایی هویزه از ۱۱ شهریور و «خانوم والده» با پخش عامریان فیلم و به صورت سرگروه آزاد از ۲۵ شهریور نیز ثبت شد.

بر اساس مصوبه شورا، اکران فیلم‌های سینمایی «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» و «تهران کنارت» نیز از ۴ شهریور به پایان می‌رسد.

کد مطلب 6924997
ندا زنگینه

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    نظرات

    • مهلا IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
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      پاسخ
      سلام نمیشه لطفا خواهشا فیلم سینمایی شمال از جنوب غربی رو اکران کنین این فیلم هم پوستر هم تیزر تبلیغاتی هم پروانه نمایش داره فقط سرگروه وپخش کننده نداره که شورای صنفی نمایش لطف کنه منت بزاره براش تعیین کنه واین فیلم راهی پرده سینما بشه

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