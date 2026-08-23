به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، دهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه اول شهریور با حضور اعضای شورا در محل خانه سینما برگزار شد.

در این جلسه، قرارداد اکران فیلم‌های سینمایی «سفینه نجات» با پخش بهمن سبز و سرگروهی پردیس سینمایی آزادی و «ناپلئون در باغ زردآلو» با پخش فیلمیران و سرگروهی پردیس سینمایی ایران‌مال از تاریخ ۴ شهریور به ثبت رسید.

همچنین قرارداد اکران فیلم «اسکورت» با پخش شهر فرنگ و سرگروهی پردیس سینمایی هویزه از ۱۱ شهریور و «خانوم والده» با پخش عامریان فیلم و به صورت سرگروه آزاد از ۲۵ شهریور نیز ثبت شد.

بر اساس مصوبه شورا، اکران فیلم‌های سینمایی «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» و «تهران کنارت» نیز از ۴ شهریور به پایان می‌رسد.