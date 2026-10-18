به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر «من می‌ترسم» به نویسندگی و کارگردانی بهنام بهزادی رونمایی شد. این فیلم از چهارشنبه همین هفته، ۲۹ مهر در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

در آخرین ساخته بهنام بهزادی، الناز شاکردوست، پوریا رحیمی‌سام، امیرجعفری، ستاره پسیانی، مهران احمدی، بهزاد خلج، پیام یزدانی، مجید جعفری، میترا رفیع و یگانه رفتاری ایفای نقش می‌کنند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «بدیش اینه من وسط کلی شک‌ام که می‌خوام برم یا نه .. .ولی بدترش اینه که صدبرابرش مطمئنم نمی تونم بمونم.»

الناز شاکردوست برای «من می‌ترسم» در جشنواره فیلم فجر، نامزد جایزه بهترین نقش اول زن، ستاره پسیانی نامزد جایزه بهترین نقش مکمل زن و فیلمنامه این اثر نیز کاندید جایزه شد.

اولین پوستر رسمی «من می‌ترسم» را علیرضا مودب طراحی کرده است.