برگزاری فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با عنوان «آقای شهید ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور با عنوان «آقای شهید ایران» برگزار می شود.



این فصل از مسابقات از ۳۰ مهر و همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش آغاز خواهد شد.



شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان، مهگل البرز، نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان ۱۲ تیم شرکت کننده در فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور هستند.