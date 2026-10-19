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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

برگزاری فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با عنوان «آقای شهید ایران»

برگزاری فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با عنوان «آقای شهید ایران»

فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با عنوان «آقای شهید ایران» برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور با عنوان «آقای شهید ایران» برگزار می شود.

این فصل از مسابقات از ۳۰ مهر و همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش آغاز خواهد شد.

شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان، مهگل البرز، نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان ۱۲ تیم شرکت کننده در فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور هستند.

کد مطلب 6981647

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