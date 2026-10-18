۳۰۰ همت از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت پرداخت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز یکشنبه ۲۶ مهر ماه در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به قرارگیری در آستانه روز ملی صادرات، گفت: روز ملی صادرات امسال باید فرصتی برای بازاندیشی در تاب‌آوری تجارت خارجی کشور باشد و در مواجهه با محدودیت‌های دریایی که از سوی دشمن متخاصم ایجاد شده است، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، فعال‌سازی کریدورهای زمینی و ریلی، تقویت تجارت مرزی، استفاده از بنادر جایگزین و توسعه سازوکارهای منطقه‌ای تسویه، می‌تواند آسیب‌پذیری صادرات را کاهش دهد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، او افزود: انتظار می‌رود در مراسم روز ملی صادرات امسال مطرح شود که در این شرایط سخت اقتصادی کشور لازم است بنگاه‌های اقتصادی چه کاری انجام دهند تا ادامه صادرات کالاهای صادراتی در شرایطی که اغلب مسیرها در حوزه لجستیک بخاطر محدودیت‌هایی که از سوی دشمن متخاصم ایجاد شده است، ممکن شود.

او تاکید کرد: امروز فعالین اقتصادی باید به فکر بازارهای دیگر و با شرایط جدید در اقتصاد بین‌المللی باشند؛ امروز دیگر نمی‌توانیم فقط بنشینیم و از مسئولین مطالبه کنیم که ما می‌خواهیم صادرات داشته باشیم و پول حاصل از آن هم به‌موقع به دستمان برسد؛ امروز دیگر به شکل قبل نیست که در بنگاه اقتصادی منتظر مراجعه مشتری باشیم بلکه لازم است فعالین اقتصادی با بازرگانان کشورهای مختلف ارتباط بگیرند و شیوه‌های جدید برای معرفی کالاها و رقم زدن مشارکت‌های بین‌المللی طراحی کنند.

این فعال اقتصادی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه امروز در شرایط سخت اقتصادی کشور همه فعالین اقتصادی در کنار سیاست‌های دولت و برنامه‌های کشور به بهترین وجه برای استمرار تولید و حفظ ظرفیت اشتغال نقش‌آفرینی نمایند، تاکید کرد: فعالین بخش خصوصی باید همت کنند تا جریان صادرات کالاها از طریق مسیرهای ممکن ادامه یابد.

رییس اتاق ایران افزود: امروز شرایط کشورمان به نحوی است که باور و یقین دارم که تمامی مسئولین به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای رفع مشکلات به‌ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تولیدی هستند و لحظه‌ای نیست که به رفع مشکلات بخش خصوصی فکر نکنند و تمام تلاش برای اینکه ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با عزت و اقتدار در برابر دشمن متخاصم ایستادگی نماید، صورت می‌گیرد؛ بنابراین امیدواریم هر چه زودتر با عزت ملی، مشکلات آنطور که به صلاح کشورمان است حل شود و مردم و مسئولین بتوانند در سایه صلح و امنیت و آرامش، تکلیف و مسئولیت خود را انجام دهند.

تعیین محلی برای حضور شرکت‌های ایرانی در کنیا با بررسی سفیر ایران و نایروبی

حسن‌زاده با اشاره به حضور هیات اتاق ایران در اجلاس بازرگانی و صنعت آفریقا (ACIS ۲۰۲۶)، گفت: در کنار حضور در این اجلاس، با وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری کنیا، رییس اتاق کنیا و سایر روسای اتاق‌هایی که از کشورهای مختلف آفریقایی در این اجلاس حضور پیدا کردند، نشست‌ها و دیدارهایی برگزار شد.

او با بیان اینکه کشورهای آفریقایی بیشتر مصرف‌کننده بوده و امکانات کافی برای تولید ندارند، خاطرنشان کرد: فعالیت اقتصادی و مسئولان دولتی کنیا برای گسترش مراودات اقتصادی با ایران بسیار علاقمند هستند و لازم است کار کارشناسی و مطالعه لازم برای گسترش حضور ایران در بازار کشورهای آفریقایی انجام شود و شناسایی لازم برای مسیر حضور در آفریقا صورت پذیرد.

رییس اتاق ایران از گفتگوهای اولیه در زمینه تعیین محلی برای شرکت‌های ایرانی علاقمند به حضور در بازار آفریقا خبر داد و گفت: تعیین این محل جهت نمایش و عرضه محصولات ایرانی، از سوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنیا در حال بررسی است و نتیجه بررسی‌ها به اطلاع فعالین اقتصادی خواهد رسید.

باز کردن مسیری برای تجارت با آفریقا

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای فعالیت‌های تجاری ایران در دیگر کشورها ایجاد نموده است، باز کردن مسیری برای تجارت با آفریقا می‌تواند یک افق پرفایده برای تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد.

او حجم تجارت ایران و کشورهای آفریقایی را با وجود ظرفیت‌های ایران، بسیار ناچیز توصیف کرد و افزود: ایران می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی صحیح، سهم بزرگی از تجارت خارجی آفریقا را به خود اختصاص دهد.

رییس اتاق ایران با اشاره به تاسیس مراکز تجاری ویژه شرکت‌های چینی در کشور کنیا، گفت: درست است که حمایت دولت از فعالین اقتصادی به عنوان بزرگترین وجه حضور فعالین اقتصادی در بازارهای بین‌المللی می‌تواند اثرگذار باشد اما امروز دولت امکانات کافی برای حمایت حداکثری در این حوزه ندارد و خود ما فعالین اقتصادی باید اقدامات لازم را برای گسترش تجارت خارجی را انجام دهیم و اتاق برای تنظیم این روابط تمام تلاش خود را انجام می‌دهد.

وضعیت بسته ۷۰۰ همتی دولت برای صنایع

حسن‌زاده درباره وضعیت بسته ۷۰۰ همتی دولت برای صنایع نیز بیان داشت: تاکنون ۳۰۰ همت پرداخت کرده‌اند ولی تامین ۴۰۰ همت دیگر به دلیل کمبود منابع ممکن نشده است؛ با این حال، وزیر صمت و وزیر اقتصاد هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌اند تا ۴۰۰ همت برای بنگاه‌های کوچک کمک شود و استمرار تولید و حفظ نیروی کار ممکن گردد.

رییس اتاق ایران به یک تصمیم هیات رییسه اتاق ایران در زمینه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی اتاق ایران اشاره کرد و گفت: در سفری که هیات رییسه اتاق ایران و جمعی از روسای اتاق‌ها به یاسوج داشتند، نارسایی در حوزه آموزش و پرورش احصا و قرار شد آیین‌نامه‌ای از سوی اتاق ایران در زمینه احداث مدرسه کسب‌وکار در ۱۰ استان کمتر برخوردار در زمینه فضای آموزشی تهیه شود.

او در پایان گفت: بر اساس گزارشی که مرکز نیکوکاری ابرار ارائه نموده است، ۱۰ استان نیاز به تامین فضای آموزشی دارد، که آیین‌نامه مربوطه را در هیات رییسه تدوین و در هیات نمایندگان به تصویب خواهیم رساند و دعوت می‌نماییم اگر روسای اتاق‌های استانی پیشنهادی داشته باشند، به هیات رییسه اتاق ایران منتقل کنند و اقدامات لازم برای انتخاب این استان‌ها صورت پذیرد.