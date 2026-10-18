به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام طائب در نشست تبیینی کنشگران و سخنرانان تجمعات شبانه مردمی، با اشاره به ارزیابی آمریکا و رژیم صهیونیستی از توان مقاومت ایران اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد مقاومت ملت ایران کاهش یافته و می‌تواند با یک جنگ سه‌روزه یا حداکثر شش‌هفته‌ای، کشور را به تسلیم وادار کند؛ اما این برآوردها اشتباه از آب درآمد.

وی افزود: طرف مقابل پیش‌بینی کرده بود که با گذشت شش هفته، ذخایر مهمات و موشکی ایران کاهش می‌یابد، فشارهای اقتصادی تشدید می‌شود و ناامنی داخلی شکل می‌گیرد تا ایران در مرحله بعد، از موضع ضعف وارد مذاکره شود و تسلیم خواسته‌های دشمن شود؛ با این حال، ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر فشارها ایستادگی کردند و آمریکایی‌ها متوجه خطای محاسباتی خود شدند.

تغییر معادلات نظامی در جریان جنگ

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به روند عملیات موشکی ایران در جریان جنگ گفت: در روزهای نخست، نیروهای هوافضای سپاه برای عبور موشک‌ها از لایه‌های مختلف پدافندی رژیم صهیونیستی، از طراحی‌های پیچیده و ترکیبی از موشک‌ها و پهپادها استفاده می‌کردند؛ اما به گفته وی، در روزهای پایانی جنگ، موشک‌های شلیک‌شده با موفقیت بیشتری به اهداف خود اصابت می‌کردند.

طائب با اشاره به محدودیت‌های تسلیحاتی طرف مقابل تصریح کرد: همان‌طور که ایران برای تاب‌آوری نظامی خود با برنامه‌ریزی دشمن مواجه بود، آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز با محدودیت‌هایی در زمینه ذخایر مهمات و ظرفیت سامانه‌های پدافندی روبه‌رو هستند.

وی همچنین مدعی شد که تاب‌آوری نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ کاهش یافته و فشارهای ناشی از درگیری، توان ادامه عملیات آنها را تحت تأثیر قرار داده است.

تنگه هرمز؛ عاملی مؤثر در معادلات تاب‌آوری

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی از جنگ مستقیم به سمت ابزارهای غیرمستقیم تغییر کرده است، گفت: دشمنان پس از ناکامی در تحقق اهداف خود، به استفاده از نیروهای نیابتی، پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، فشارهای اقتصادی و ایجاد ناامنی روی آورده‌اند تا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهند.

وی ادامه داد: رقابت امروز، رقابت تاب‌آوری میان ایران، آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر کشورهاست. دشمنان با تحریم و فشار اقتصادی به دنبال تضعیف توان کشور بودند، اما تنگه هرمز در این معادلات به عاملی مؤثر در تنظیم توازن قوا و تأثیرگذاری بر تاب‌آوری اقتصادی تبدیل شده است.

طائب همچنین با اشاره به وضعیت روانی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه مدعی شد که شمار مراجعات نیروهای این کشور در کشتی‌ها و پایگاه‌ها به روان‌شناسان افزایش یافته است و نیروهای مستقر در منطقه با خستگی ناشی از تداوم درگیری‌ها مواجه‌اند.

غیرقابل‌پیش‌بینی بودن پاسخ ایران

وی با اشاره به احتمال وقوع درگیری مجدد اظهار کرد: یکی از عواملی که محاسبات آمریکا را پیچیده کرده، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن شیوه پاسخ ایران است؛ چراکه طرف مقابل نمی‌داند پاسخ احتمالی ایران در چه نقطه‌ای، با چه ابزاری و در چه زمانی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: به گفته وی، ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نیز بر دشواری پیش‌بینی نحوه پاسخ ایران در درگیری احتمالی آینده تأکید دارند و همین مسئله در محاسبات نظامی و امنیتی این کشور اثرگذار است.

طائب همچنین با اشاره به پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ برای آمریکا گفت: جنگ نظامی، موقعیت و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی را با چالش مواجه کرده است. وی مدعی شد بیش از ۷۰ درصد مردم آمریکا معتقدند جنگ با ایران منفعتی برای کشورشان نداشته است.

انتخابات آمریکا و رژیم صهیونیستی در محاسبات جنگ

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر تحولات منطقه‌ای بر معادلات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت: نتانیاهو با توجه به انتخابات کنست و ضرورت حفظ موقعیت سیاسی خود، به دنبال تغییر شرایط سیاسی و امنیتی است و یکی از گزینه‌های مطلوب او، وارد کردن مجدد آمریکا به جنگ با ایران است.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات کنست برای آینده سیاسی نتانیاهو افزود: تحولات امنیتی و جنگ می‌تواند بر فضای سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی اثر بگذارد و در صورت تغییر نکردن شرایط انتخاباتی به نفع نتانیاهو، ممکن است موضوع وضعیت امنیتی برای تغییر در روند برگزاری انتخابات مطرح شود.

طائب همچنین با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اظهار کرد: پرونده ایران به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فضای سیاسی و انتخاباتی آمریکا تأثیرگذار است و دونالد ترامپ برای حفظ موقعیت سیاسی خود به یک پیروزی نیاز دارد.

وی ادامه داد: ترامپ تلاش می‌کند موضوع مذاکره با ایران را به پیروزی نمادین برای خود تبدیل کند و از تحولات منطقه‌ای برای تقویت موقعیت سیاسی‌اش بهره ببرد. به گفته طائب، آمریکا همچنین در پی آن است که با فشارهای امنیتی و اقتصادی، جامعه ایران را با چالش مواجه کند و زمینه دوقطبی‌سازی در کشور را فراهم آورد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفی تأکید کرد که تحولات آینده را باید در چارچوب رقابت بر سر میزان تاب‌آوری کشورها، محدودیت‌های نظامی و اقتصادی طرفین و تأثیر متقابل تحولات منطقه‌ای و معادلات سیاسی داخلی آمریکا و رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد.

شلیک موشک و حضور مردم در خیابان‌ها دو حلقه از یک واکنش راهبردی است

طائب با اشاره به ضرورت تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: باید همه توان خود را برای پشتیبانی از نیروهای مسلح به کار بگیریم تا آمادگی این نیروها افزایش یابد و با تولید قدرت بازدارندگی، دشمن از فکر تجاوز مجدد منصرف شود.

وی افزود: دشمن باید بداند که اگر بار دیگر مرتکب خطا شود، با پاسخی غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه خواهد شد.

انسجام ملی؛ مکمل قدرت دفاعی کشور

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اهمیت انسجام داخلی تصریح کرد: انسجام ملی و حضور مردم در میدان‌ها باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد؛ چراکه امروز کشور درگیر نبردی است که دو عرصه اصلی دارد؛ نخست، میدان رزم و جنگ نظامی و دوم، عرصه جنگ ترکیبی و جنگ نرم.

طائب با اشاره به پیوند میان حضور مردم و فعالیت نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: شلیک موشک، حضور مردم در خیابان‌ها و سخنرانی در اجتماعات مردمی، دو حلقه از یک واکنش راهبردی هستند و باید در چارچوب یک راهبرد واحد مورد توجه قرار گیرند.

وی ادامه داد: اگرچه در داخل کشور مشکلاتی وجود دارد، اما در شرایط کنونی باید جهت‌گیری اصلی اعتراض‌ها و مواضع خود را متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی کنیم و این جهت‌گیری را از یاد نبریم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین بر ضرورت حفظ همبستگی عمومی، تقویت آمادگی نیروهای مسلح و افزایش قدرت بازدارندگی کشور برای جلوگیری از تکرار تجاوز تأکید کرد.