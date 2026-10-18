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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

پیام تبریک مخبر به وزیر دفاع

پیام تبریک مخبر به وزیر دفاع

مشاور و دستیار رهبری به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در پیامی انتخاب مهرداد اخلاقی به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی را تبریک گفت.

متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای مهندس مهرداد اخلاقی

کسب رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و انتخاب جنابعالی به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

بی‌تردید، تجارب ارزشمند جنابعالی در صنایع دفاعی و هوافضا، زمینه‌ساز تقویت توان بازدارندگی، توسعه فناوری‌های بومی و ارتقای آمادگی دفاعی کشور خواهد بود. امید است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نیروهای مسلح و نخبگان و متخصصان داخلی، گام‌های مؤثری در تحکیم امنیت پایدار و صیانت از منافع ملی بردارید.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران، در سایه رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا را مسئلت دارم.

محمد مخبر

کد مطلب 6981816
رامین عبداله شاهی

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