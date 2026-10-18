به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و چادرملو اردکان در چارچوب هفته نهم لیگ برتر عصر یکشنبه ۲۶ مهر در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد.

در این مسابقه که سوت آغاز آن توسط وحید کاظمی به صدا در آمد؛ ذوب‌آهن در ۴۵ دقیقه نخست بازی بهتری به نمایش‌ گذاشت و مزد خود را با کسب یک پنالتی گرفت، اگرچه با بی‌دقتی محمدی این موقعیت تبدیل به گل نشد.

در نیمه دوم بازی متعادل‌تر پیگیری شد تا این که روی یک غافلگیری دروازه ذوب‌آهن باز شد، شاگردان ربیعی به همان سرعتی که این گل را پاسخ دادند، گل دوم را هم دریافت کردند تا در نهایت این دیدار با حساب ۲ بر یک به سود چادرملو خاتمه یافت.

داود نوشی‌صوفیانی، ابوالفضل حسینی‌فر(محمد مرتضوی)، سعید کریمی، آرش قادری، علی شجاعی، محمدجواد محمدی، امید لطیفی، جلال‌الدین علی‌محمدی، امیرحسین رنگرزجدی(علی آزادمنش)، علیرضا کاظمی، محمود قائدرحمتی(امین جهان‌کهن) شاگردان محمد ربیعی در تیم ذوب‌آهن بودند.

ادسون ماردن، سعید محمدی‌فرد، محمدرضا حسینی، سیروس صادقیان، دیئگو جوئل، رنی هرنان(پوریا بالی)، رضا محمودآبادی، مهدی حسینی، رضا دهقان، رضا میرزایی و محمدحسین خسروی شاگردان سعید اخباری در تیم چادرملو اردکان بودند.

اخطار:

امید لطیفی و علی شجاعی از ذوب‌آهن - رضا محمودآبادی و محمدحسین خسروی از چادرملو اردکان

گل‌ها:

محمود قائدرحمتی برای ذوب‌آهن - عقیل عنافچه و محمدطاها طباطبایی برای چادرملو اردکان