به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین واجدی بعدازظهر سه شنبه در دیدار جمعی از هنرمندان عکاس کشور با تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به سال‌ها فعالیت خود در حوزه عکاسی اظهار کرد: از حدود سال ۱۳۸۹ همکاری‌ام را با مجموعه حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب برای عکاسی آغاز کردم و تا حوالی سال ۱۴۰۱ این فرصت را داشتم که در دیدارها، سفرها و برنامه‌های مختلف از ایشان عکاسی کنم.



وی با بیان اینکه این تجربه را توفیقی ارزشمند در زندگی حرفه‌ای خود می‌دانم افزود: حضور در کنار شخصیت‌هایی همچون رهبر شهید انقلاب و شهید حاج قاسم سلیمانی برای من افتخار بزرگی بود و همواره این فرصت را از عنایات الهی و لطف حضرت زهرا(س) می‌دانم.



این عکاس با اشاره به خاطرات خود از دیدارهای نزدیک با رهبر شهید انقلاب بیان کرد: در طول این سال‌ها، بارها در موقعیت‌هایی قرار گرفتم که امکان ثبت تصاویر از نزدیک فراهم بود و همین تجربه‌ها، خاطراتی ماندگار از رفتار و منش ایشان برایم به جا گذاشت.



واجدی با یادآوری توجه رهبر شهید انقلاب به عکاسان و تصویربرداران گفت: یکی از ویژگی‌هایی که در این دیدارها برایم بسیار آموزنده بود، پیش‌قدم شدن ایشان در سلام و احوالپرسی بود، به‌گونه‌ای که با وجود تفاوت جایگاه و سن، خودشان برای خوشامدگویی و پرسیدن حال عکاسان بیت پیش‌قدم می‌شدند.



وی ادامه داد: در برخی دیدارها، ایشان حتی درباره وضعیت خانواده عکاسان و تصویربرداران سؤال می‌کردند و از زحمات آنان قدردانی داشتند و این توجه و رفتار صمیمانه برای من خاطره‌ای فراموش‌نشدنی است.



ثبت لحظه‌های تاریخی فقط به مهارت فنی وابسته نیست



این عکاس خبری با اشاره به تصویری شناخته‌شده از ادای احترام نظامی شهید حاج قاسم سلیمانی در برابر رهبر شهید انقلاب گفت: این قاب از جمله تصاویری است که بسیاری از مخاطبان مرا با آن می‌شناسند و ثبت آن را بیش از هر چیز لطف خداوند می‌دانم.



وی افزود: در آن موقعیت، عکاسان دیگری نیز حضور داشتند، اما این فرصت نصیب من شد که آن لحظه را ثبت کنم و به اعتقاد من، چنین اتفاق‌هایی را نمی‌توان صرفاً با تسلط بر دوربین، ترکیب‌بندی یا اصول زیبایی‌شناسی توضیح داد.



واجدی با تأکید بر اهمیت نگاه و حضور قلب در عکاسی آیینی اظهار کرد: در این عرصه، باور دارم که برخی تصاویر ماندگار تنها با مهارت فنی شکل نمی‌گیرند و گاهی ثبت یک قاب ویژه، به توفیق و عنایت الهی وابسته است.



وی با اشاره به تجربه حضور در برنامه‌های مختلف و ثبت لحظه‌های خاص خاطرنشان کرد: عکاس باید آمادگی و توانایی فنی لازم را داشته باشد، اما در کنار این مهارت‌ها، تشخیص لحظه و قرار گرفتن در موقعیت مناسب نیز اهمیت زیادی دارد.



این عکاس همچنین به ثبت تصاویری از سفرهای شبانه رهبر شهید انقلاب به مسجد مقدس جمکران اشاره کرد و گفت: در برخی از این سفرها توفیق حضور داشتم و تصاویر ارزشمندی ثبت کردم که تعدادی از آن‌ها منتشر شد.



عکاسی آیینی به نگاه و باور نیاز دارد



واجدی با اشاره به تجربه عکاسی در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر اظهار کرد: در روزهای ابتدایی جنگ، تصویری از تهران در میان غبار و در هنگام غروب آفتاب ثبت کردم که برخی از مخاطبان آن را تصویری آخرالزمانی توصیف کردند.



وی افزود: به اعتقاد من، برخی تصاویر در موقعیت‌هایی ثبت می‌شوند که از نظر بصری و احساسی تأثیر ویژه‌ای دارند و این تجربه، باورم را درباره نقش نگاه متفاوت و توفیق در عکاسی تقویت کرده است.



این عکاس با اشاره به جایگاه عکاسی در ثبت رویدادهای مذهبی و تاریخی بیان کرد: در عکاسی آیینی، علاوه بر شناخت ابزار و رعایت اصول فنی، نوع نگاه عکاس و توجه وی به معنای صحنه نیز اهمیت دارد و گاهی تصویری ثبت می‌شود که فراتر از یک قاب معمولی، حامل پیامی ماندگار است.



وی با قدردانی از عکاسان و هنرمندان حاضر در این جمع، از همکاری با فعالان عکاسی آیینی در قم یاد کرد و گفت: همراهی دوستان قمی در برگزاری برنامه‌های آموزشی عکاسی، زمینه‌ای برای ارتباط بیشتر عکاسان جوان با تجربه‌های حرفه‌ای فراهم کرد.



نزدیک به ۲۰۰ عکاس جوان در کارگاه‌های جمکران شرکت کردند



واجدی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های عکاسی در ایام نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: در سال‌های گذشته، با همکاری دوستان و همراهی استادان این حوزه، برنامه‌هایی برای آموزش و فعالیت میدانی عکاسان جوان برگزار شد.



وی افزود: در این برنامه‌ها، نزدیک به ۲۰۰ عکاس جوان از نقاط مختلف کشور حضور پیدا کردند و ضمن شرکت در کارگاه‌های آموزشی، فرصت یافتند مراسم جشن نیمه شعبان، نورافشانی‌ها، ایستگاه‌های مسیر و برنامه‌های داخل مسجد مقدس جمکران را به تصویر بکشند.



این عکاس ادامه داد: فراهم شدن امکان آموزش و تجربه عملی برای عکاسان جوان، از بخش‌های ارزشمند این فعالیت‌ها بود و شرکت‌کنندگان توانستند از رویدادهای مختلف این مناسبت مذهبی عکاسی کنند.



واجدی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست و عکاسان حاضر، ابراز امیدواری کرد که فعالیت‌های مرتبط با عکاسی آیینی و آموزش نسل جوان با همراهی هنرمندان و فعالان این حوزه ادامه پیدا کند.