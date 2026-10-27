اختصاص ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اقدامات حمایتی آستان قدس در لامرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین استادآقا در ویژه‌برنامه زیارت جمعی خانواده‌های معظم شهدای شهرستان لامرد استان فارس در حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: در راستای اجرای امریه تولیت آستان قدس رضوی، برنامه‌های هشت‌گانه حمایتی در شهرستان لامرد با تمرکز بر نیازهای مبرم مردم این منطقه آغاز شده است که این اقدامات با تخصیص اعتبار ۷۰۰ میلیاردریالی، صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با اشاره به این میزبانی، افزود: در حال حاضر ۳۲۰ نفر از خانواده‌های شهدا، مجروحین و جانبازان شهرستان لامرد که در حملات تروریست‌های آمریکایی آسیب‌دیده‌اند، در مشهد مقدس حضور دارند و به مدت سه روز آستان قدس رضوی میزبان آنهاست. تمامی مراحل این برنامه، از بدو حرکت تا بازگشت، تحت نظارت و برنامه‌ریزی دقیق بنیاد کرامت رضوی، انجام می‌شود.

وی در ادامه به جزئیات اقدامات حمایتی آستان قدس رضوی در شهرستان لامرد اشاره کرد و گفت: این اقدامات شامل توزیع بسته‌های معیشتی، کمک به هزینه‌های درمان مجروحین و برگزاری اردوهای جهادی سلامت است.

استاد آقا خاطرنشان کرد: در بخش زیرساختی نیز، تلاش خواهیم کرد تا مدرسه‌ای که در این حملات آسیب‌دیده ترمیم و اقلام موردنیاز خانه‌هایی که به طور کامل تخریب شده‌اند، تأمین شود.