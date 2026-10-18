رویداد روایت قهرمانی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ رویداد «روایت قهرمانی» با محوریت روایت تجربه‌های ارزشمند، بازخوانی مسیر موفقیت و بررسی نقش رسانه در بازتاب افتخارات ورزشی، بستری برای تبادل دانش و انتقال تجربیات برگزار شد.

در این رویداد، حمید محمدی، محمدامین قاسمی‌زاده، شاهین بهرام‌نژاد، پوریا بهرام‌نژاد و احسان عبدی‌پور به‌عنوان چهره‌های حاضر در بخش‌های مختلف برنامه، به بیان دیدگاه‌ها، تجربیات و موضوعات مرتبط با رسانه، روایت قهرمانی و ظرفیت‌های داستان‌پردازی در عرصه ورزش پرداختند.

این رویداد با حضور موسی کشتکار، مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، محمدحسین زاهدی‌فرد، رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان بوشهر، یلدا عبدالله‌زاده، نایب‌رئیس هیأت، سید سجاد محسنی، دبیر هیأت و جمعی از مسئولان و فعالان ورزشی و رسانه‌ای استان همراه بود.

برگزاری این برنامه در بوشهر، گامی در راستای تقویت پیوند میان ورزش و رسانه و بهره‌گیری از تجربه‌های چهره‌های شاخص برای توسعه فرهنگ روایتگری در ورزش به شمار می‌رود؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بهتر قهرمانان، بازتاب مسیر تلاش و موفقیت ورزشکاران و توجه بیشتر به ظرفیت‌های ورزشی استان باشد.

در پایان این رویداد، با حضور مسئولان، از مدرسان و مهمانان برنامه به پاس مشارکت و حضور در این رویداد، از سوی هیأت ورزش‌های همگانی استان بوشهر تجلیل به عمل آمد.