توزیع ۶۳۸ میلیارد تومانی عوارض ارزش افزوده در ایلام

عزیزالله عباس پور با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع عوارض ارزش افزوده در استان اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال حدود ۶۳۸ میلیارد تومان از این محل بین شهرداری‌ها و امور عشایری استان تقسیم شد.

وی با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها افزود: در قالب این طرح، مالیات‌دهندگان می‌توانند پروژه‌های مورد نظر خود را انتخاب کنند تا مالیات پرداختی‌شان به پروژه‌های عمرانی و آموزشی اختصاص یابد؛ امسال سهم استان از این طرح برای مدارس، ۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که ۳۹ میلیارد تومان آن صرف کلاس‌های آموزشی می‌شود.

این مسئول درباره سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی تصریح کرد: سازمان مالیاتی برای معاملاتی که با کد ملی افراد ثبت شده، پیامک‌هایی ارسال کرده تا افراد نسبت به تایید یا رد آن اقدام کنند و این کار با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات هویتی شهروندان انجام گرفته است.

عباس‌پور خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه تکس، وضعیت معاملات خود را بررسی کنند و در صورت صحت آن را تایید یا در صورت نیاز اصلاح کنند تا از بروز مشکل در فرآیند مالیاتی جلوگیری شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام در پایان تأکید کرد: از مردم می‌خواهیم در صورت دریافت پیامک از سوی سازمان مالیاتی، نسبت به تعیین تکلیف معاملات خود اقدام کنند تا ضمن رعایت قانون، در مسیر توسعه و آبادانی استان سهیم شوند.