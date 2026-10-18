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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

توزیع ۶۳۸ میلیارد تومانی عوارض ارزش افزوده در ایلام

توزیع ۶۳۸ میلیارد تومانی عوارض ارزش افزوده در ایلام

ایلام - مدیرکل امور مالیاتی ایلام از توزیع ۶۳۸ میلیارد تومانی عوارض ارزش افزوده در استان خبر داد.

عزیزالله عباس پور با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع عوارض ارزش افزوده در استان اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال حدود ۶۳۸ میلیارد تومان از این محل بین شهرداری‌ها و امور عشایری استان تقسیم شد.

وی با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها افزود: در قالب این طرح، مالیات‌دهندگان می‌توانند پروژه‌های مورد نظر خود را انتخاب کنند تا مالیات پرداختی‌شان به پروژه‌های عمرانی و آموزشی اختصاص یابد؛ امسال سهم استان از این طرح برای مدارس، ۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که ۳۹ میلیارد تومان آن صرف کلاس‌های آموزشی می‌شود.

این مسئول درباره سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی تصریح کرد: سازمان مالیاتی برای معاملاتی که با کد ملی افراد ثبت شده، پیامک‌هایی ارسال کرده تا افراد نسبت به تایید یا رد آن اقدام کنند و این کار با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات هویتی شهروندان انجام گرفته است.

عباس‌پور خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه تکس، وضعیت معاملات خود را بررسی کنند و در صورت صحت آن را تایید یا در صورت نیاز اصلاح کنند تا از بروز مشکل در فرآیند مالیاتی جلوگیری شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام در پایان تأکید کرد: از مردم می‌خواهیم در صورت دریافت پیامک از سوی سازمان مالیاتی، نسبت به تعیین تکلیف معاملات خود اقدام کنند تا ضمن رعایت قانون، در مسیر توسعه و آبادانی استان سهیم شوند.

کد مطلب 6981875

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