اخلاقی با صدور پیامی از نمایندگان مجلس تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداداخلاقی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور پیامی از نمایندگان مجلس تشکر و قدردانی کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با استعانت از خداوند متعال و توسل به حضرت بقیةالله‌الأعظم (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و با ادای احترام به بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی، و رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای و با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، به‌ویژه شهدای سرافراز نیروهای مسلح و پنج وزیردفاع شهید، برخود لازم می‌دانم ارادت خالصانه خود را به خانواده‌های معظم و معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرافراز میهن اسلامی ابراز کنم.

حسن اعتماد رییس جمهور محترم و عنایات فرماندهان معزز نیروهای مسلح و در نهایت رأی اعتماد ارزشمند نمایندگان محترم ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی به اینجانب، امانتی خطیربرمبنای تکلیف جهادی در یکی از حساس ترین مقاطع کشور است.

ضمن قدردانی و تشکر صمیمانه از رییس، هیات رئیسه و نمایندگان محترم و بویژه کمیسیون های امنیت ملی وسیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که دیدگاه‌ها و نقدهای عالمانه ومتعهدانه را در فرایند بررسی صلاحیت و برنامه‌های اینجانب ابراز داشتند، تأکید می‌کنم تمام توان و تجربه خود را برای انجام شایسته این مسئولیت به کار خواهم گرفت.

همچنین با قدردانی از فرماندهان ارجمند و همرزمانم در نیروهای مسلح و همکارانم در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیدوارم با همدلی، هم‌افزایی و همکاری مستمر، تحقق اهداف و مأموریت‌های وزارت دفاع را با قوت به پیش ببریم.

ضمن قدرشناسی و بیعت مجد با رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، امیدوارم در اجرای تدابیر معظم له بعنوان سرباز ولایت وملت، به فضل الهی و با دعای خیر مردم شریف ایران، در مسیر صیانت از امنیت و اقتدارملی، خدمتگزاری صادق در ادامه راه شهیدان گرانقدر باشم.

مهرداداخلاقی

وزیردفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح

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