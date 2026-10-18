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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

پویش ملی سلامت دهان و دندان در گناوه آغاز شد

پویش ملی سلامت دهان و دندان در گناوه آغاز شد

گناوه- پویش ملی سلامت دهان و دندان با هدف ترویج فرهنگ مسواک زدن و پیشگیری از پوسیدگی دندان، هم‌زمان با اجرای برنامه وارنیش فلورایدتراپی دانش‌آموزان در شهرستان گناوه آغاز شد.

معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پویش با شعار «دو دو تا یادت نره؛ روزی دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه» و با همکاری شبکه بهداشت و درمان و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه، در مدرسه شاهد دکتر حسابی آغاز شد.

پویش ملی سلامت دهان و دندان در گناوه آغاز شد

رقیه یوسفی افزود: افزایش آگاهی دانش‌آموزان درباره اهمیت بهداشت دهان و دندان، ترویج عادت‌های صحیح بهداشتی دهان و دندان و پیشگیری از پوسیدگی دندان از اهداف اجرای این پویش است.

پویش ملی سلامت دهان و دندان در گناوه آغاز شد

معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش گناوه ادامه داد: آموزش و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در مدارس می‌تواند نقش مؤثری در آشنایی کودکان با روش‌های صحیح مراقبت از دندان و نهادینه شدن این عادت‌ها از سنین پایین و دوران کودکی داشته باشد.

پویش ملی سلامت دهان و دندان در گناوه آغاز شد

وی گفت:هم‌زمان با آغاز این پویش، برنامه وارنیش فلورایدتراپی دانش‌آموزان نیز با هدف تقویت پیشگیری از پوسیدگی دندان اجرا شد.

پویش ملی سلامت دهان و دندان در گناوه آغاز شد

کد مطلب 6981927

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