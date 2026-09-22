به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی،بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی درباره استخراج غیرمجاز رمزارز در یکی از باغ‌ویلاهای شهرستان شهریار، مأموران منطقه برق شهریار با همکاری پلیس امنیت عمومی و امنیت اقتصادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از بازرسی از این باغ‌ویلا، ۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری و پرونده فرد متخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: میزان برق مصرفی این دستگاه‌های غیرمجاز معادل مصرف برق حدود ۶۰۰ خانوار برآورد شده است.

محمودی ادامه داد: در شهریورماه امسال پنج مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز با ۱۳۰ دستگاه ماینر شناسایی و جمع‌آوری شده که میزان مصرف برق آنها معادل مصرف ۱۵۶۰ خانوار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۴۲ مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز با ۸۵۸ دستگاه ماینر در استان تهران کشف و جمع‌آوری شده است که مصرف برق آنها معادل مصرف حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ خانوار بوده است.