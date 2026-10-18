به گزارش خبرنگار مهر وحید رضایی، پس از تساوی تیمش برابر سپاهان اصفهان اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کردیم بازی سختی مقابل تیمی پرمهره و باتجربه داشته باشیم، اما بازیکنان ما شجاعانه و با نظم تاکتیکی خوبی بازی کردند و توانستند یک امتیاز از این مسابقه بگیرند.

وی با اشاره به نتایج اخیر سپاهان افزود: این تیم در سه بازی گذشته امتیازات زیادی کسب کرده و گل‌های متعددی به ثمر رسانده بود؛ با این حال، بازیکنان شمس‌آذر توانستند با عملکرد خوب خود حریف را کنترل کنند و حتی در دقیقه ۹۰ با ضربه اهورا زند روی توپ برگشتی، شانس رسیدن به سه امتیاز را داشتند.

رضایی با بیان اینکه شمس‌آذر برای پیروزی وارد زمین شده بود، گفت: به همه بازیکنانم خسته‌نباشید می‌گویم. آن‌ها با تمام وجود جنگیدند و امیدوارم پس از ریکاوری مناسب، برای دیدار بعدی مقابل استقلال خوزستان آماده شوند.

اخراج بازیکن سپاهان به فشار شمس‌آذر مربوط بود

سرمربی شمس‌آذر در پاسخ به پرسشی درباره هجومی‌ترشدن تیمش در نیمه دوم و روان‌ترشدن گردش توپ اظهار کرد: در نیمه نخست تلاش می‌کردیم از فضای پشت خط دفاع حریف استفاده کنیم و همین فشار باعث شد مدافعان سپاهان در موقعیت‌هایی مرتکب خطا شوند و یکی از بازیکنان این تیم اخراج شود.

وی ادامه داد: در نیمه دوم با تحلیل نقاط ضعف حریف، بازیکنان توانستند بهتر از فضاها استفاده کنند و مالکیت بیشتری در زمین سپاهان داشته باشند. در برخی موقعیت‌ها اگر بدشانس نبودیم یا در ضربات آخر تمرکز بیشتری داشتیم، می‌توانستیم به گل برسیم.

رضایی با اشاره به توانایی‌های شمس‌آذر گفت: فکر می‌کنم این تیم می‌تواند حتی بهتر از این بازی کند و مقابل تیم‌های بزرگ نیز نتیجه بگیرد. بازیکنان ما با تمام وجود تلاش می‌کنند و امیدوارم به حق خودشان برسند.

بازی با استقلال خوزستان هم دشوار است

سرمربی شمس‌آذر درباره دیدار آینده این تیم مقابل استقلال خوزستان گفت: هر مسابقه شرایط خاص خودش را دارد و از امشب تمرکزمان را روی بازی بعدی می‌گذاریم. زمان زیادی برای ریکاوری نداریم و می‌دانیم با تیمی آماده و قدرتمند روبه‌رو خواهیم شد.

وی افزود: امیدوارم بازیکنان بتوانند کیفیت بازی امروز را حفظ کنند، از موقعیت‌های خود بهتر استفاده کنند و در دیدار آینده به پیروزی برسند.

رضایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به حضور امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در ورزشگاه سردار آزادگان اشاره کرد و گفت: حضور ایشان در قزوین و تماشای بازی شمس‌آذر از نزدیک برای من افتخارآمیز بود. خوشحالم که برای دیدن تیم ما وقت گذاشتند و امیدوارم با انتخاب‌ها و برنامه‌ریزی مناسب، تیم ملی در رقابت‌های آسیایی موفق باشد.