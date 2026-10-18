به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان اصفهان، پس از تساوی تیمش مقابل شمس‌آذر قزوین اظهار کرد: تا پیش از اخراج بازیکن سپاهان، بازی باکیفیتی ارائه دادیم و توانستیم موقعیت‌های مناسبی روی دروازه حریف ایجاد کنیم.

وی با اشاره به دشوارترشدن شرایط سپاهان پس از ۱۰ نفره‌شدن تیمش افزود: با وجود این اتفاق، بازیکنان باکیفیت بازی کردند و به‌جز پنج دقیقه پایانی که شمس‌آذر فشار بیشتری وارد کرد و یکی دو موقعیت به دست آورد، فرصت خاصی به حریف ندادیم.

نویدکیا: فکر می‌کنم یک پنالتی از دست دادیم

سرمربی سپاهان با اشاره به صحنه اخراج بازیکن این تیم گفت: من معمولاً از داوری انتقاد نمی‌کنم، اما درباره این صحنه برایم سؤال وجود داشت. سه مدافع ما هم‌زمان در کنار مهاجم حریف حرکت می‌کردند و به نظرم بازیکن سپاهان نباید اخراج می‌شد.

نویدکیا همچنین درباره صحنه مشکوک به پنالتی در نیمه دوم اظهار کرد: از دیدی که کنار زمین داشتم، فکر می‌کنم صددرصد یک پنالتی به سود ما از دست رفت. بازیکنی که در این صحنه ضربه‌ای به پایش وارد شد، نتوانست به بازی ادامه دهد و تعویض شد.

وی با انتقاد از کیفیت تصاویر کمک‌داور ویدئویی افزود: اگر قرار است از VAR استفاده شود، باید دوربین‌ها تصاویر واضحی ارائه دهند تا تصمیم داور برای تیم‌ها قانع‌کننده باشد. اگر تصاویر به‌اندازه کافی واضح نیست، تصمیم‌گیری با داور وسط انجام شود؛ اما وقتی VAR وجود دارد، انتظار می‌رود امکان بررسی دقیق صحنه‌ها فراهم باشد.

بازیکنان سپاهان با وجود فشار مسابقات تلاش کردند

سرمربی سپاهان با تمجید از تلاش شاگردانش در شرایط بازی با یک بازیکن کمتر گفت: نزدیک به ۶۰ تا ۶۵ دقیقه با ۱۰ بازیکن بازی کردیم و بچه‌ها زحمت زیادی کشیدند. حتی در نیمه دوم موقعیت‌های خوبی داشتیم، اما نتوانستیم سه امتیاز را بگیریم.

وی افزود: با وجود اخراج، در دقیقه ۶۵ تا ۷۰ بازیکن اضافه‌ای به خط دفاعی نیاوردیم، چون می‌خواستیم بازی را ببریم. با افزایش خستگی بازیکنان، تعویض‌هایی انجام دادیم تا سازماندهی تیم بهتر شود.

نویدکیا با تبریک کسب امتیاز به تیم شمس‌آذر قزوین ابراز امیدواری کرد هر دو تیم در ادامه مسابقات عملکرد موفقی داشته باشند.

انتقاد نویدکیا از برنامه‌ریزی مسابقات

سرمربی سپاهان در بخش دیگری از صحبت‌هایش از فشردگی مسابقات و زمان‌بندی بازی‌ها انتقاد کرد و گفت: ما هر پنج روز یک‌بار بازی می‌کنیم و پس از این مسابقه باید حدود یک هفته بعد به میدان برویم. اگر امکان داشت مسابقه بعدی یک روز دیرتر برگزار شود، فاصله بازی‌ها متعادل‌تر می‌شد و همین یک روز اضافه می‌توانست به آماده‌سازی بازیکنان کمک کند.

وی با اشاره به تفاوت ساعت برگزاری مسابقات نیز اظهار کرد: در برخی مناطق، مسابقات ساعت پنج یا پنج‌ونیم برگزار می‌شود، اما بازی ما مقابل ذوب‌آهن ساعت چهار برگزار شد. با توجه به شرایط آب‌وهوایی مناطق مختلف، انتظار می‌رود سازمان لیگ در برنامه‌ریزی مسابقات این موارد را بیشتر در نظر بگیرد.

نویدکیا در پایان با اشاره به کیفیت فنی سپاهان در دیدارهای اخیر گفت: تیم ما در سه چهار بازی گذشته کیفیت خوبی داشته و در این مسابقه نیز بازیکنان عملکرد قابل قبولی ارائه کردند. فکر می‌کنم می‌توانیم روزبه‌روز شرایط بهتری پیدا کنیم و برای رقابت با تیم‌های بالای جدول تلاش کنیم.