تخریب ۱۸۰ کیلومتراز ایل راههای گلستان در سیل اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق عرب قائنی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به خسارت سیل اخیر به ابنیه و ایل‌راه‌های عشایری استان و آسیب ۱۸۰ کیلومتر راه دسترسی عشایری اظهار کرد: با استقرار ماشین‌آلات راهسازی، عملیات تیغ‌زنی، رگلاژ و مرمت راه‌های آسیب‌دیده با شتاب در حال انجام است.

وی با اشاره به بارندگی‌های سیل‌آسای هفته‌های گذشته گفت: در پی این حادثه، حداقل ۱۰ نقطه اتصال راه‌های عشایری قطع شد و از مجموع یک‌هزار کیلومتر ایل‌راه موجود در استان، حدود ۱۸۰ کیلومتر دچار تخریب و آسیب‌دیدگی شد، علاوه بر این، حدود ۲۰ آغل و جایگاه نگهداری گوسفند، بیش از ۸۰ رأس دام عشایر و بخشی از نهاده‌های دامی ذخیره‌شده عشایر نیز بر اثر سیلاب از بین رفت.

مدیر کل امور عشایری گلستان ادامه داد: با تدابیر اتخاذشده در ستاد مدیریت بحران و همراهی معاونت هماهنگی امور عمرانی، مدیرکل مدیریت بحران و مدیران کل دفاتر فنی و امور روستایی استانداری گلستان و فرمانداران، از همان ساعات نخست پس از وقوع سیل، بازسازی و تسطیح محورهای دسترسی در دستور کار قرار گرفت.

عرب‌قائنی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون حدود چهار تا پنج دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی در محورهای قشلاقی شهرستان‌های مراوه‌تپه و کلاله فعال هستند و عملیات مرمت، تیغ‌زنی و رگلاژ ایل‌راه‌ها را تا دورترین نقاط عشایری به پیش می‌برند تا مسیر تردد برای ورود دام‌ها ایمن‌سازی شود.

تولید ۲۵ درصد گوشت قرمز گلستان توسط عشایر

وی در تشریح پراکندگی جغرافیایی استقرار عشایر در گلستان افزود: بر اساس آمارهای دقیق، ۶۵ درصد از جامعه عشایری در مناطق قشلاقی شهرستان مراوه‌تپه، قریب به ۳۰ درصد در شهرستان گنبدکاووس و حدود ۵ درصد نیز در شهرستان کلاله به مدت ۶ تا ۷ ماه از سال مستقر می‌شوند.

مدیر کل امور عشایری گلستان ادامه داد:جامعه عشایری با در اختیار داشتن حدود ۷۰۰ هزار رأس دام سبک، سالانه ۲۵ درصد گوشت قرمز استان گلستان را تأمین می‌کند که این رقم نشان‌دهنده جایگاه راهبردی و بی‌بدیل این قشر در امنیت غذایی و رونق اقتصادی منطقه است.

عرب قائنی به نشست هماهنگی مشترک دو استان گلستان و خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: پیرو جلسه مشترکی که هفته گذشته با حضور استانداران گلستان و خراسان شمالی، معاونین و مدیران کل دستگاه‌های ذی‌ربط در استانداری گلستان برگزار شد، تمام ابعاد مرتبط با خدمات‌رسانی به جامعه عشایری بررسی و آمادگی کامل استان برای تسهیل فرآیند کوچ و اسکان پاییزه عشایر اعلام شد.