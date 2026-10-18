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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

شهرستان تفت با ۱۲۰۰ هکتار باغ انار در جایگاه دوم سطح زیر کشت استان یزد

شهرستان تفت با ۱۲۰۰ هکتار باغ انار در جایگاه دوم سطح زیر کشت استان یزد

یزد - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت با اشاره به وجود یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار باغ انار در این شهرستان گفت: کنترل آفات با روش‌های مناسب و کاهش مصرف سموم، اولویت شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم مسروری‌فرد، شب یکشنبه در نشست خبری جشنواره انار تفت همزمان با آغاز انارچینی در این شهرستان با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: تفت با حدود یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت انار، پس از شهرستان ابرکوه از مناطق پیشرو استان یزد در تولید این محصول به شمار می‌رود.

وی افزود: توجه به سلامت محصول و استفاده از روش‌های مناسب برای مدیریت آفات، از ظرفیت‌های مهم باغداری انار در تفت است و تلاش می‌کنیم در کنار افزایش کمیت، کیفیت محصول نیز حفظ شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت با اشاره به فعالیت ایستگاه‌های پایش آفات در این شهرستان ادامه داد: حدود شش ایستگاه پایش برای رصد آفات فعال است و مگس میوه و کرم گلوگاه از جمله آفات مهم باغ‌های انار منطقه به شمار می‌روند.

مسروری‌فرد تصریح کرد: در زمینه کنترل کرم گلوگاه، دو طرح آزمایشی در باغ‌های شهرستان اجرا شده که نتایج مطلوبی داشته است. همچنین روش‌هایی مانند تاج‌تراشی انار و استفاده از راهکارهای مناسب برای کنترل آفات می‌تواند به کاهش خسارت و جلوگیری از پوسیدگی محصول کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت محصولات کشاورزی گفت: در مدیریت آفات باید روش‌هایی انتخاب شود که ضمن کنترل خسارت، سلامت محصول نیز حفظ شود؛ زیرا کیفیت محصول و اطمینان مصرف‌کننده از سلامت آن، در بازاررسانی انار اهمیت زیادی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت در ادامه به ضرورت توسعه صنایع تبدیلی اشاره کرد و افزود: برنامه‌هایی برای حمایت از فرآوری خانگی انار و تهیه محصولاتی مانند آب انار در دست پیگیری است، اما فعالیت در این حوزه نیازمند رعایت الزامات و ضوابط مربوط به صنایع غذایی است.

مسروری‌فرد خاطرنشان کرد: توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند میزان ضایعات انار را کاهش دهد و ارزش افزوده بیشتری برای باغداران ایجاد کند. امیدواریم با فراهم شدن زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم، زمینه راه‌اندازی واحدهای فرآوری انار در شهرستان تفت فراهم شود.

کد مطلب 6982076

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