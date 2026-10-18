https://mehrnews.com/x3dn38 ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6982163 استانها یزد استانها یزد ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹ میدان امام خمینی (ره) تفت کانون حضور مردم در شب ایستادگی یزد - مردم شهرستان تفت با حضور در میدان امام خمینی (ره)، صحنهای از همدلی و ایستادگی را به نمایش گذاشتند. دریافت 4 MB کد مطلب 6982163 کپی شد مطالب مرتبط شهرستان تفت با ۱۲۰۰ هکتار باغ انار در جایگاه دوم سطح زیر کشت استان یزد قطعی برق چاههای کشاورزی محصولات باغی تفت را کاهش داد شب ۲۳۱؛ جلوهای از صلابت و حضور مردم برچسبها یزد میدان امام خمینی تفت حماسه حضور حضور مردم
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