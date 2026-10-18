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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹

میدان امام خمینی (ره) تفت کانون حضور مردم در شب ایستادگی

میدان امام خمینی (ره) تفت کانون حضور مردم در شب ایستادگی

یزد - مردم شهرستان تفت با حضور در میدان امام خمینی (ره)، صحنه‌ای از همدلی و ایستادگی را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6982163

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