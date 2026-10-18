به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، جواد محجوبی با تشریح اقدامات پیشگیرانه این شرکت از سال ۱۴۰۳ تاکنون اظهار کرد: در این مدت بیش از ۵۲۳ هزار مترمکعب عملیات لایروبی رودخانه‌ها انجام شده و بیش از ۶.۴ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها نیز از تصرفات آزادسازی شده است.

وی افزود: اسناد مالکیت حدود ۱۳۳ هکتار از بستر رودخانه‌ها اخذ شده و بیش از سه هزار مورد تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها نیز در سال‌های اخیر انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به ساماندهی نقاط پرخطر سیلاب گفت: با همکاری فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بیش از ۹۱ نقطه بحرانی و حادثه‌خیز در استان ساماندهی شده است.

محجوبی اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی و احیای سازه‌های مرتبط را از دیگر اقدامات پیشگیرانه دانست و بیان کرد: طی دو سال گذشته بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مرتبط با آمادگی در برابر سیلاب هزینه شده است.

وی احداث بند تغذیه مصنوعی کوه‌کاسه تفت با اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد تومان را از اقدامات شاخص برشمرد و افزود: این سازه که خردادماه ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید، با هدف مهار سیلاب‌های فصلی، کاهش خسارات به مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی، جلوگیری از فرسایش و تقویت تغذیه آبخوان احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد همچنین از برگزاری نشست‌های هماهنگی در سطح استان و شهرستان‌ها، پیگیری اقدامات پیشگیرانه در محدوده پروژه‌های اجرایی، تأکید بر آمادگی ماشین‌آلات پیمانکاران و نصب تابلوهای هشداردهنده در نقاط موردنیاز خبر داد.

محجوبی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و رعایت هشدارهای ایمنی گفت: اقدامات پیشگیرانه با هدف مدیریت رواناب‌ها، کاهش خطرات احتمالی سیلاب و صیانت از جان و اموال مردم ادامه دارد.