https://mehrnews.com/x3dmZK ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴ کد مطلب 6982094 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴ ۲۳۲ شب اتحاد و همدلی مردم ولایی سلماس در سنگر خیابان ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم اجتماع شبانه در حمایت از وطن و رهبری در سنگر خیابان تجمع کردند. دریافت 31 MB کد مطلب 6982094 کپی شد مطالب مرتبط ۲۳۲ شب از حماسه ایستادگی شیروانیها در میدان دویست و سی و دومین موج حضور بجنوردیها در میدان ۲۳۲ شب ایستادگی؛ مردم رشت همچنان در میدان دفاع از وطن رزمایش «جانفدای ۲» جلوهای از قدرت و حضور مردم است اعلام آرای مردمی روز نخست جشنواره فیلم کوتاه برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
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