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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

۲۳۲ شب اتحاد و همدلی مردم ولایی سلماس در سنگر خیابان

۲۳۲ شب اتحاد و همدلی مردم ولایی سلماس در سنگر خیابان

ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم اجتماع شبانه در حمایت از وطن و رهبری در سنگر خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6982094

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