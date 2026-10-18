به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیرانوند، با اشاره به میزان تولید و نحوه مصرف سیب درختی استان اظهار داشت: سالانه ۸۵ هزار تن سیب درختی در لرستان تولید می‌شود که حدود ۴۰ درصد آن به مصرف تازه‌خوری اختصاص دارد.

وی افزود: بخش باقی‌مانده محصول، با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرفی سال آینده، در سردخانه‌های استان نگهداری می‌شود یا برای تبدیل و فرآوری در اختیار کارخانه‌های صنایع تبدیلی مواد غذایی قرار می‌گیرد.

توسعه سردخانه‌ها برای کاهش ضایعات محصولات باغی

بیرانوند با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده تصریح کرد: افزایش ظرفیت سردخانه‌ای استان نقش مهمی در کاهش ضایعات محصولات باغی و مدیریت عرضه محصول در فصل‌های مختلف سال دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: ارتقای بهره‌وری باغات، استفاده از ارقام تجاری و بازارپسند و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه صنایع تبدیلی، از راهبردهای اصلی این سازمان برای تقویت اقتصاد کشاورزی و حمایت از باغداران است.