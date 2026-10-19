به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فراورده های چوبی به محصولاتی گفته می شود که از چوب طبیعی، الیاف، تراشه ها و لایه های چوبی ساخته می شوند. این محصولات با توجه به روش تولید و مواد اولیه ویژگی های متفاوتی داشته و در ساخت وسایل مختلف استفاده می شوند.

در بسیاری از این محصولات برای افزایش مقاومت و استحکام آن ها از مواد دیگری نیز در کنار چوب استفاده می شود که در این مسیر می توان به خرید چسب کموزیل اشاره کرد که به اتصال برخی مواد کمک می کند.

در کنار صنایع چوب، برخی صنایع وابسته نیز از مواد اولیه و ترکیبات شیمیایی خاصی استفاده می کنند. برای مثال، کائوچو اس ام ار در تولید برخی محصولات لاستیکی کاربرد داشته و خرید دوده صنعتی نیز به عنوان یکی از مواد مورد استفاده در صنایع لاستیک و پلیمر شناخته می شود.

فرآورده های چوبی چگونه تولید می شوند؟

برای اینکه به سوال فراورده های چوبی چیست بهتر پاسخ داد باید به نحوه تبدیل چوب خام به محصول نهایی نیز توجه داشت. به صورت کلی چوب پس از برداشت و آماده سازی می تواند به شکل های مختلفی برش خورده و به اجزای کوچک تر تبدیل شود. سپس با استفاده از فشار، حرارت و در برخی موارد با کمک چسب و رزین به شکل جدیدی تبدیل شود.

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مراحل کلی تولید محصولات چوبی

به صورت کلی فرایند تولید محصولات چوبی بسته به نوع آن ها متفاوت است؛ اما مراحل اصلی آن ها با یکدیگر مشابه است. موارد زیر از مراحل اصلی تولید محصولات چوبی هستند:

آماده سازی و جداسازی مواد اولیه چوبی

برش چوب به تراشه و یا الیاف

ترکیب با مواد مختلف

شکل دهی و فشرده سازی با فشار و حرارت

برش، پرداخت و در نهایت آماده سازی محصول نهایی

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انواع فراورده های چوبی کدامند؟

در بررسی فراورده های چوبی چیست باید گفت که این فراورده ها انواع مختلفی دارند که می توان ان ها را بر اساس فاکتور های مختلفی مثل نوع ماده اولیه و روش ساخت دسته بندی کرد. موارد زیر چند نمونه از انواع فراورده های چوبی هستند:

چوب طبیعی فرآوری شده

چوبی که پس از برش، خشک کردن و انجام فرایندهای لازم به الوار، تخته و قطعات مختلف تبدیل می شود. این محصول از انواع فراورده های چوبی، ساختار طبیعی چوب را تا حد زیادی حفظ و در ساخت مبلمان ها و این دست از موارد کاربرد دارد.

MDF

از جمله شناخته شده ترین محصولات چوبی بوده که از الیاف چوب تولید می شود. این الیاف پس از اماده سازی، با مواد چسبنده ترکیب و در نهایت به تخته تبدیل می شوند. از این محصولات چوبی بیشتر در ساخت کابینت، کمد، میز و این دست از موارد استفاده می شود.

نئوپان

نوعی فراورده چوبی بوده که از تراشه ها، خرده چوب ها و ذرات چوب تولید می شود. این مواد پس از ترکیب با چسب های مخصوص تحت فشار و حرارت قرار گرفته و به شکل تخته هایی با ضخامت و ابعاد مختلف تبدیل می شوند.

نئوپان ها به دلیل قیمت و وزن پایین ان ها در بخش هایی از صنایع مبلمان، کابینت سازی و دکوراسیون استفاده می شوند.

تخته چند لایه

تخته چند لایه یکی از محصولات ساخته شده از چوب بوده و از قرار گرفتن چند لایه نازک چوب روی هم ساخته می شود. در این تخته ها جهت قرارگیری لایه ها به گونه ای است که استحکام و پایداری تخته افزایش یابد.

به همین دلیل از این تخته های چند لایه در صنایع مختلفی مثل ساخت مبلمان، کابینت، دکوراسیون داخلی، کف پوش، دیوارپوش و برخی سازه های چوبی مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت مهم ترین فرآورده های چوبی چیست؟

پس از بررسی اینکه "فراورده های چوبی چیست" یکی از موارد مطرح شده تفاوت محصولات ساخته شده از چوب است. به صورت کلی مهم ترین تفاوت های فراورده های چوبی به شرح زیر است:

محصول ماده اولیه اصلی ویژگی شاخص کاربردهای رایج چوب طبیعی چوب حفظ ساختار طبیعی مبلمان، سازه و دکوراسیون MDF الیاف چوب سطح صاف کابینت و دکوراسیون نئوپان ذرات و تراشه چوب ساختار ذره ای مبلمان و دکوراسیون پلای وود لایه های نازک چوب استحکام مناسب مبلمان و ساخت و ساز OSB تراشه های جهت دار ساختار لایه ای کاربردهای ساختمانی





اهمیت صنعت فرآورده های چوبی و کاربرد آن

صنعت فراورده های چوبی یکی از بخش های مهم در زنجیره تولید محصولات ساختمانی، مبلمان و دکوراسیون است. این صنعت امکان استفاده از بخش های مختلف چوب را فراهم و با تبدیل مواد اولیه به محصولات استاندارد کاربردهای متنوعی را ایجاد می کند.

موارد ریز چند نمونه از کاربردهای فراورده های چوبی در صنایع گوناگون هستند:

صنعت مبلمان و کابینت

ساخت درب و پنجره

ساخت دکوراسیون های داخلی

ساخت برخی از سازه های ساختمانی

کفپوش ها و دیوارپوش ها

هنگام انتخاب فرآورده چوبی به چه نکاتی توجه کنیم؟

در خرید محصولات چوبی تنها نباید ظاهر را در نظر گرفت و بایستی المان های دیگر را نیز روی میز قرار داد. موارد زیر چند نمونه از ویژگی های اصلی هستند که پیش از خرید و برای داشتن انتخابی درست باید در نظر گرفته شود.

مشخص کردن نوع کاربرد محصول

میزان مقاومت آن در برابر فشار، ضربه و وزن

در نظر داشتن شرایط محیطی از قبیل رطوبت و تغییرات دمایی که روی انتخاب اثردارد.

کیفیت سطح و روکش برای کاربردهای دکوراتیو

نوع اتصالات به کار رفته و میزان استحکام آن ها

جمع بندی

فراورده های چوبی مجموعه ای از کالاهایی هستند که از چوب طبیعی، تراشه، الیاف یا لایه های چوبی تولید می شوند و هر کدام از آن ها با توجه به ساختار خود کاربرد متفاوتی دارند.

در نهایت شناخت انواع فراورده های چوبی به مصرف کننده کمک می کند تا در انتخاب محصول صرفا به بررسی قیمت بسنده نکرده و عواملی مثل شرایط محیطی، کاربرد و کیفیت ساخت را نیز در نظر داشته باشد تا بتواند بهترین خرید را انجام دهد. اگر در این رابطه تجربه ای دارید با ما در میان بگذارید.

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