هوای مسجدسلیمان در وضعیت خطرناک قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، صبح دوشنبه شاخص آلودگی هوا در شهر مسجدسلیمان به عدد ۵۰۰ AQI رسید که نشان‌دهنده شرایط خطرناک برای تمامی گروه‌های سنی است و دستگاه‌های متولی را در حالت آماده‌باش قرار داد.

این گزارش می‌افزاید: وضعیت کیفی هوا در ۱۲ شهر دیگر استان شامل شوش با شاخص ۱۶۱، اهواز و هندیجان ۱۶۰، شوشتر ۱۵۹، گتوند ۱۵۶، و همچنین شهرهای اندیمشک، بهبهان، دزفول، شادگان و ملاثانی با عدد ۱۵۳ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار گرفت.

همچنین شاخص آلودگی در شهر هویزه عدد ۱۵۲ AQI را ثبت کرد و هوای شهر هفتکل نیز با شاخص ۱۰۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ارزیابی شد تا ساکنان این مناطق روزی با آلودگی شدید را آغاز کنند.