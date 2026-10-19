  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۲

هوای مسجدسلیمان در وضعیت خطرناک قرار گرفت

هوای مسجدسلیمان در وضعیت خطرناک قرار گرفت

اهواز - مرکز پایش کیفی هوای کشور با اعلام وضعیت بحرانی در خوزستان اعلام کرد: شاخص کیفیت هوا در مسجدسلیمان به عدد ۵۰۰ رسید و این شهر در مرز هشدار و وضعیت خطرناک قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، صبح دوشنبه شاخص آلودگی هوا در شهر مسجدسلیمان به عدد ۵۰۰ AQI رسید که نشان‌دهنده شرایط خطرناک برای تمامی گروه‌های سنی است و دستگاه‌های متولی را در حالت آماده‌باش قرار داد.

این گزارش می‌افزاید: وضعیت کیفی هوا در ۱۲ شهر دیگر استان شامل شوش با شاخص ۱۶۱، اهواز و هندیجان ۱۶۰، شوشتر ۱۵۹، گتوند ۱۵۶، و همچنین شهرهای اندیمشک، بهبهان، دزفول، شادگان و ملاثانی با عدد ۱۵۳ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار گرفت.

همچنین شاخص آلودگی در شهر هویزه عدد ۱۵۲ AQI را ثبت کرد و هوای شهر هفتکل نیز با شاخص ۱۰۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ارزیابی شد تا ساکنان این مناطق روزی با آلودگی شدید را آغاز کنند.

کد مطلب 6982282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها