حمایت میلیاردی شهرداری شیراز از فجر شهید سپاسی در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، در دویست‌وچهل‌ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز، سه دستور کار مطرح شد که بر اساس مصوبات آن، شهرداری شیراز مجاز به حمایت مالی از تیم فوتبال فجر شهید سپاسی، تمدید شرایط ویژه اجاره باغ‌های قصردشت و پیگیری تغییر وضعیت بخشی از یک معبر شهری شد.

بر اساس مصوبه نخست شورای اسلامی شهر شیراز، شهرداری مجاز شد تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال در قالب قرارداد تبلیغاتی برای درج تبلیغات شهرداری روی البسه بازیکنان تیم فوتبال فجر شهید سپاسی در مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور هزینه کند.

این اعتبار از محل ردیف بودجه برگزاری رویدادهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، زیارت و گردشگری تأمین می‌شود و پیش‌بینی آن در بودجه سال ۱۴۰۶ نیز مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین مقرر شد ۱۷۰ میلیارد ریال برای آغاز فصل لیگ برتر ۱۴۰۶-۱۴۰۵ و ۷۰ میلیارد ریال برای شروع نیم‌فصل دوم به این تیم اختصاص یابد.

بر اساس این مصوبه، پرداخت‌های تشویقی نیز متناسب با عملکرد تیم در مسابقات تعیین شده است؛ به‌گونه‌ای که قرار گرفتن فجر شهید سپاسی در میان هشت تیم برتر جدول در پایان نیم‌فصل، مشمول پرداخت ۸۰ میلیارد ریال خواهد شد.

همچنین به ازای هر پیروزی خانگی پنج میلیارد ریال و به ازای هر پیروزی خارج از خانه هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به‌عنوان پرداخت تشویقی در نظر گرفته شده است.

بر اساس جایگاه نهایی تیم در پایان فصل نیز، در صورت قرار گرفتن در میان پنج تیم برتر جدول، ۱۵۰ میلیارد ریال، قرار گرفتن در رتبه‌های ششم تا دهم، ۱۰۰ میلیارد ریال و در صورت بقا در لیگ برتر، ۸۰ میلیارد ریال پرداخت خواهد شد.

تمدید شرایط ویژه اجاره باغ‌های قصردشت

دومین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به تمدید یک‌ساله مصوبه مربوط به عدم دریافت اجاره‌بهای کامل و حق‌الزحمه کارشناسی باغ‌های قصردشت اختصاص داشت.

بر اساس این مصوبه، شهرداری شیراز مجاز است به‌منظور تشویق مستأجران و باغداران بهره‌بردار باغ‌های متعلق به شهرداری، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه برای انعقاد قرارداد اجاره بر مبنای نرخ کارشناسی سال ۱۴۰۴ اقدام کنند، شرایط تعیین‌شده در مصوبه را برای مدت یک سال اجرا کند.

مطابق این مصوبه، مستأجران مشمول، صرفاً پنج درصد اجاره‌بهای یک‌ساله تقویمی سال ۱۴۰۴ را که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است، پرداخت خواهند کرد.

در مورد باغ‌هایی که طی یک سال گذشته از سوی شهرداری تملک شده‌اند نیز ابتدا باید اجاره‌بهای سال ۱۴۰۵ توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود و سپس مفاد مصوبه درباره آن‌ها اجرا شود.

موافقت با سلب قابلیت استفاده عمومی از بخشی از معبر

سومین دستور کار جلسه به سلب قابلیت استفاده عمومی از ۱۴۳.۴۲ مترمربع از عرصه یک معبر شهری در مجاورت ضلع غربی پلاک ثبتی مشخصی در بخش چهار شیراز با کاربری مسکونی اختصاص داشت که به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

بر اساس تبصره‌های این مصوبه، ایجاد دسترسی به فضای سبز مطابق طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی نباید مختل شود و در صورت نداشتن دسترسی مستقل پلاک مورد درخواست، واگذاری به‌صورت الحاقی به پلاک‌های مجاور انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است مصوبات یادشده پس از تأیید فرمانداری، ابلاغ و اجرایی خواهند شد.