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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

مشکلات جزیره شیف و عالی‌شهر بررسی شد

مشکلات جزیره شیف و عالی‌شهر بررسی شد

بوشهر- مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر گفت: مشکلات جزیره شیف و عالی‌شهر در کارگروه صدای مردم بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شیرافکن صبح دوشنبه در پایان نشست کارگروه صدای مردم که با حضور معاون عمرانی استاندار بوشهر برگزار شد اظهار کرد: در ادامه نشست‌های کارگروه صدای مردم، جلسه تخصصی برای حل مشکلات جزیره شیف بنا به دستور استاندار در استانداری برگزار شد.

وی افزود: این جلسه با حضور شاهپور رجائی معاون عمرانی استاندار بوشهر بمنظور بررسی و رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم جزیره شیف، برگزار و مصوبات ارزشمندی برای بهبود وضعیت جزیره به تصویب رسید.

دبیر کارگروه صدای مردم خاطر نشان کرد: در این نشست، مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان به منظور احداث اسکله جزیره شیف از محل اعتبارات محرومیت زدایی و ۱۲ میلیارد تومان هم از محل اعتبارات تملک‌دارایی مصوب شد.

شیرافکن تصریح کرد: همچنین مبلغ هشت میلیارد تومان اعتبار از محل قانون مبادلات مرزی برای دیوار حفاظتی جزیره شیف به تصویب رسید.

دبیر کارگروه صدای مردم یادآور شد: در این جلسه مقرر شد، شرکت آبفای استان بوشهر نسبت به نصب مخزن و ایستگاه پمپاژ آب شرب جزیره شیف اقدام کند.

وی گفت: در این نشست، همچنین مشکلات مربوط به تعاونی‌های مسکن در عالیشهر نیز بررسی شد.

کد مطلب 6982383

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