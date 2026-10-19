به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شیرافکن صبح دوشنبه در پایان نشست کارگروه صدای مردم که با حضور معاون عمرانی استاندار بوشهر برگزار شد اظهار کرد: در ادامه نشست‌های کارگروه صدای مردم، جلسه تخصصی برای حل مشکلات جزیره شیف بنا به دستور استاندار در استانداری برگزار شد.

وی افزود: این جلسه با حضور شاهپور رجائی معاون عمرانی استاندار بوشهر بمنظور بررسی و رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم جزیره شیف، برگزار و مصوبات ارزشمندی برای بهبود وضعیت جزیره به تصویب رسید.

دبیر کارگروه صدای مردم خاطر نشان کرد: در این نشست، مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان به منظور احداث اسکله جزیره شیف از محل اعتبارات محرومیت زدایی و ۱۲ میلیارد تومان هم از محل اعتبارات تملک‌دارایی مصوب شد.

شیرافکن تصریح کرد: همچنین مبلغ هشت میلیارد تومان اعتبار از محل قانون مبادلات مرزی برای دیوار حفاظتی جزیره شیف به تصویب رسید.

دبیر کارگروه صدای مردم یادآور شد: در این جلسه مقرر شد، شرکت آبفای استان بوشهر نسبت به نصب مخزن و ایستگاه پمپاژ آب شرب جزیره شیف اقدام کند.

وی گفت: در این نشست، همچنین مشکلات مربوط به تعاونی‌های مسکن در عالیشهر نیز بررسی شد.