به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نجفی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان شهرداری گفت: مدیریت مسائل شهری، از جمله سد معبر و ارتقای فرهنگ ترافیک، نباید صرفاً بر برخوردهای قهری و اقدامات سلبی متکی باشد، بلکه لازم است آموزش و آگاهی‌بخشی به شهروندان در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه آگاهی از پیامدهای رفتارهای نادرست شهری می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح رفتار شهروندان شود، افزود: در موضوع سد معبر باید خطرات این اقدام، به‌ویژه تهدید جان عابران پیاده، به‌درستی برای جامعه تبیین شود تا شهروندان با درک مسئولیت خود، از ایجاد موانع در مسیر عبور و مرور پرهیز کنند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر زنجان با تأکید بر اینکه رعایت قوانین ترافیکی باید پیش از اعمال نظارت‌های پلیسی و استفاده از دوربین‌ها در جامعه نهادینه شود، گفت: فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند به شکل‌گیری خودکنترلی در میان شهروندان و کاهش تخلفات شهری کمک کند.

نجفی همچنین خواستار نقش‌آفرینی بیشتر سازمان فرهنگی شهرداری در زمینه آموزش و ترویج فرهنگ ترافیک شد و تصریح کرد: این سازمان باید با تولید محتوای آموزشی و بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای، زمینه ارتقای رفتارهای شهروندی را فراهم کند.

وی رایزنی با شبکه استانی اشراق برای پخش انیمیشن‌ها و سریال‌های مرتبط با فرهنگ ترافیک و مسائل شهری را از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه عنوان کرد و خواستار استفاده هدفمند از ظرفیت رسانه‌ها برای نهادینه‌کردن رعایت قوانین و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شد.