اتباع خارجی به سکوی خدمات یکپارچه ثبتی پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اعلام خبر پیوستن اتباع کشورهای دیگر به شبکه کاربران سکوی یکپارچه خدمات ثبتی «کاتب»، اظهار کرد: در راستای راهبرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای توسعه عدالت دیجیتال، تسهیل کسب‌وکارها و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، زیرساخت‌های احراز هویت و ورود افراد دارای تابعیت خارجی به سکوی خدمات یکپارچه ثبتی «کاتب» بر پایه «کد اختصاصی ۱۲ رقمی» ایشان، به‌طور کامل پیاده‌سازی و عملیاتی شد.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی این سازمان گفت: بر این اساس و در گام نخست، از هم‌اکنون امکان ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌ها برای آن دسته از اتباع کشورهای دیگر که دارای «کد اختصاصی ۱۲ رقمی» و مدارک معتبر هویتی هستند، در سکوی «کاتب»، به‌صورت تمام‌الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری، فراهم شده است.

احراز هویت برخط و هوشمند با اتصال به وب‌سرویس «شاهکار»

وی، با اشاره به امنیت و سازوکار اعتبارسنجی این درگاه تصریح کرد: فرآیند احراز هویت افراد غیر ایرانی دقیقاً متناظر با الگوی احراز هویت شهروندان ایرانی، طراحی و مستقر شده است؛ به‌نحوی‌که کاربر غیر ایرانی با درج «کد اختصاصی ۱۲ رقمی» و شماره تلفن همراه منطبق با آن، وارد سامانه خواهد شد. طاهریان افزود: در این مرحله، سکوی «کاتب» از طریق وب‌سرویس «شاهکار» سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اطلاعات هویتی و مالکیت خط را به‌صورت برخط تطبیق داده و پس از تأیید نهایی، حساب کاربری فرد، فعال می‌شود.

«کاتب»؛ دروازه یکپارچه خدمات نوین ثبتی به اتباع قانونی

طاهریان با بیان این مطلب که بهره‌برداری از این درگاه، سرآغاز فصل نوینی در ساماندهی و تسهیل خدمات به فعالان اقتصادی غیرایرانی است، تأکید کرد: در حال حاضر، تمرکز عملیاتی، بر ارائه خدمات حقوقی در حوزه کسب‌وکار و فرآیندهای مرتبط با اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری است؛ با این حال، معماری فنی این درگاه به‌گونه‌ای منعطف شده و استقرار یافته که به‌محض ابلاغ هرگونه مصوبه یا سیاست‌گذاری جدید از سوی مراجع بالادستی، امکان ارائه و اتصال سایر خدمات ثبتی به این گروه از کاربران، به‌سرعت فعال خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با استقرار این سازوکار نوین، کلیه اتباع غیر ایرانی دارای «کد اختصاصی ۱۲ رقمی» به عنوان کاربر احراز هویت‌شده و مجاز، در اکوسیستم خدمات الکترونیک ثبتی کشور شناخته شده و بستر شفاف، امن و بدون واسطه برای تعاملات حقوقی و اداری آنان مهیا است.