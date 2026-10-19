به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب هزارجریبی ظهر دوشنبه با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌های انسانی اظهار کرد: شناسایی افراد مستعد به‌تنهایی کافی نیست و باید زمینه‌ای فراهم شود تا این افراد بتوانند استعدادهای خود را به توانمندی‌های علمی، پژوهشی و فناورانه تبدیل کنند و در حل مسائل کشور نقش‌آفرین باشند.

وی با بیان اینکه واژه نخبه تعریف و معیارهای مشخصی دارد، افزود: همه افرادی که بنیاد شناسایی می‌کند، لزوماً در جایگاه نخبه قرار ندارند؛ بلکه بخشی از این افراد استعداد و ظرفیت رشد دارند و با حمایت مناسب می‌توانند در مسیر نخبگی قرار بگیرند.

رئیس بنیاد نخبگان گلستان ادامه داد: نخبه فردی است که در کنار استعداد و هوش ذاتی، از خلاقیت برخوردار باشد، تخصص کسب کند و در نهایت بتواند با دانش و توانایی خود گرهی از مشکلات جامعه باز کند. بنابراین، تلاش و خلاقیت باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا استعدادهای فرد به نتیجه برسند.

هزارجریبی با اشاره به وضعیت اشتغال نیروهای مستعد استان گفت: بر اساس اطلاعات موجود در بنیاد، ۲۵۰ نفر از افراد مستعدی که با این مجموعه در ارتباط بوده‌اند، بیکار هستند؛ افرادی که دست‌کم شرایط لازم برای حضور در یکی از طرح‌های حمایتی بنیاد را داشته‌اند.

وی با بیان اینکه جذب نیروهای مستعد در دستگاه‌های اجرایی یکی از مسیرهای حمایت از این افراد است، اظهار کرد: در این طرح، دستگاه‌های اجرایی نیاز خود به نیروی متخصص را اعلام می‌کنند و پس از طی مراحل قانونی، بنیاد ملی نخبگان فراخوان جذب منتشر می‌کند.

رئیس بنیاد نخبگان گلستان افزود: متقاضیان مدارک خود را بارگذاری می‌کنند و پرونده آنها در گروه‌های تخصصی بررسی می‌شود، اما ظرفیت جذب در این بخش محدود است و همین موضوع، رقابت میان متقاضیان را دشوار می‌کند.

وی با اشاره به نمونه‌ای از این محدودیت‌ها گفت: در یکی از فراخوان‌های سال گذشته آموزش‌وپرورش، برای یک موقعیت شغلی در استان حدود ۱۵۰ نفر ثبت‌نام کردند که بسیاری از آنها مدرک دکتری داشتند. این نمونه نشان می‌دهد که شمار متقاضیان متخصص می‌تواند بسیار بیشتر از ظرفیت استخدامی دستگاه‌ها باشد.

هزارجریبی اظهار کرد: تاکنون ۷۸۰ نفر در سطح کشور از طرح جذب نیروهای مستعد در دستگاه‌های اجرایی بهره‌مند شده‌اند که سهم استان گلستان ۳۷ نفر بوده است.

خروج ۲۸۴ نیروی مستعد از گلستان

رئیس بنیاد نخبگان گلستان با اشاره به اطلاعات گردآوری‌شده درباره محل زندگی افراد شناسایی‌شده گفت: از مجموع ۸۱۶ نیروی مستعد شناسایی‌شده در استان، ۲۸۴ نفر به سایر استان‌ها رفته‌اند و ۳۶ نفر نیز در خارج از کشور زندگی می‌کنند.

وی افزود: جمع‌آوری این اطلاعات مستلزم پیگیری و برقراری ارتباط با افراد شناسایی‌شده در سال‌های مختلف بوده است و به همین دلیل، آمار مربوط به جابه‌جایی نیروهای مستعد از جمله اطلاعاتی است که برای شناخت وضعیت سرمایه انسانی استان اهمیت دارد.

هزارجریبی با بیان اینکه امکان مقایسه دقیق جایگاه گلستان با سایر استان‌ها بر اساس این آمار وجود ندارد، اظهار کرد: اطلاعات به‌دست‌آمده می‌تواند به شناخت بهتر وضعیت نیروهای مستعد و برنامه‌ریزی برای حمایت از آنها کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط معیشتی و شغلی این افراد اظهار کرد: اگر زمینه مناسب برای فعالیت علمی و تخصصی فراهم نشود، ممکن است نیروهای توانمند فرصت‌های دیگری را برای ادامه فعالیت خود انتخاب کنند. از این رو، حمایت مالی، ایجاد فرصت شغلی و فراهم کردن بستر فعالیت‌های پژوهشی باید مورد توجه قرار گیرد.

حمایت از دانشجویان مستعد با طرح شهید میرزایی

رئیس بنیاد نخبگان گلستان با تشریح بخشی از برنامه‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان گفت: حمایت از استعدادهای برتر از دوران دانشجویی آغاز می‌شود و دانشجویان بر اساس سوابق علمی، معدل، مقاله، کتاب و فعالیت‌های فرهنگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

هزارجریبی افزود: در قالب طرح شهید میرزایی، دانشجویان واجد شرایط مدارک خود را در سامانه سینا بارگذاری می‌کنند و پس از بررسی اولیه در استان، اطلاعات آنها برای ارزیابی نهایی به بنیاد ملی نخبگان ارسال می‌شود.

وی تأکید کرد: ثبت‌نام در این طرح به معنای پذیرش قطعی نیست؛ بلکه پس از بررسی امتیازات متقاضیان و با توجه به ظرفیت اعتباری، افراد واجد شرایط انتخاب می‌شوند.

رئیس بنیاد نخبگان گلستان با اشاره به حمایت‌های مالی این طرح بیان کرد: بر اساس مبالغ اعلام‌شده در این نشست، برای دانشجویان کارشناسی حدود ۵۰ میلیون تومان، دانشجویان کارشناسی ارشد ۷۰ میلیون تومان و دانشجویان دکتری ۹۰ میلیون تومان حمایت مالی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: حمایت از پایان‌نامه و رساله دکتری، فرصت مطالعاتی، شرکت در کنفرانس‌ها و برخی تسهیلات از جمله حمایت‌های دیگری است که دانشجویان واجد شرایط می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند.

طرح پژوهشی برای حل مسائل استان

هزارجریبی با اشاره به طرح شهید احمدی‌روشن گفت: در این طرح، ظرفیت علمی استادان دانشگاه و دانشجویان مستعد برای حل مسائل واقعی کشور و استان به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: در برخی موارد، بنیاد موضوع پژوهش را بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده معرفی می‌کند و در موارد دیگر، دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی مسئله‌ای را مطرح می‌کنند که نیازمند راهکار علمی است.

رئیس بنیاد نخبگان گلستان برای توضیح این سازوکار به مسئله آتش‌سوزی جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: برای نمونه، دستگاه مسئول می‌تواند مسئله پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی زودهنگام آتش‌سوزی را مطرح کند تا یک هسته پژوهشی متشکل از استاد راهنما و دانشجویان واجد شرایط، راهکارهای علمی کاهش خسارت را بررسی کند.

هزارجریبی افزود: در برخی طرح‌هایی که با مشارکت دستگاه‌های بیرونی اجرا می‌شوند، طرف مشارکت‌کننده بخشی از هزینه‌ها را تقبل می‌کند و در نمونه‌های مورد اشاره، سهم مشارکت به ۵۰ درصد می‌رسد.

وی با تأکید بر اهمیت پیوند میان دانشگاه و نیازهای جامعه خاطرنشان کرد: چنین طرح‌هایی علاوه بر تقویت تجربه پژوهشی دانشجویان، می‌توانند زمینه استفاده از دانش دانشگاهی برای حل مسائل اجرایی و اقتصادی استان را فراهم کنند.

۴۴۰ نفر از گلستانی‌ها از تسهیلات سربازی پژوهشی استفاده کردند

رئیس بنیاد نخبگان گلستان یکی دیگر از برنامه‌های حمایتی را تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی برای دانش‌آموختگان برتر عنوان کرد و گفت: فارغ‌التحصیلان واجد شرایط می‌توانند به‌جای گذراندن خدمت سربازی به شیوه معمول، در دستگاه‌های پژوهشی فعالیت کنند و پروژه تحقیقاتی انجام دهند.

وی افزود: متقاضیان باید در مهلت تعیین‌شده، درخواست خود را در سامانه سینا ثبت کنند و بر اساس شاخص‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه ارزیابی شوند. پس از بررسی شرایط و با توجه به ظرفیت اختصاص‌یافته، افراد واجد شرایط برای استفاده از این تسهیلات انتخاب می‌شوند.

هزارجریبی با اشاره به آمار این طرح اظهار کرد: تاکنون حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر در کشور از این امکان استفاده کرده‌اند که سهم استان گلستان ۴۴۰ نفر بوده است.

وی ادامه داد: برای برخی ایرانیان خارج از کشور که فاقد کارت پایان خدمت هستند نیز امکان انجام پروژه پژوهشی در چارچوب ضوابط مربوط پیش‌بینی شده است.

رئیس بنیاد نخبگان گلستان با اشاره به طرح‌های آموزشیار و پژوهشیار گفت: این برنامه‌ها با هدف حمایت از دانشجویان دکتری واجد شرایط و کمک به تداوم فعالیت علمی آنها طراحی شده‌اند.

وی توضیح داد: در طرح آموزشیار، دانشجویان دکتری در دو سال ابتدایی تحصیل، در صورت برخورداری از شرایطی مانند معدل حداقل ۱۸ در دوره کارشناسی ارشد، نداشتن اشتغال و احراز سایر معیارهای اعلام‌شده، می‌توانند از حمایت ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی برخوردار شوند.

هزارجریبی افزود: در طرح پژوهشیار نیز دانشجویان سال سوم و چهارم دکتری در صورت داشتن شرایط علمی لازم، از جمله معدل حداقل ۱۷.۵ در ترم‌های پیشین و برخورداری از سایر شرایط تعیین‌شده، امکان دریافت حمایت ماهانه در همین بازه را دارند.

وی خاطرنشان کرد: در هر دو طرح، استمرار حمایت به حفظ کیفیت تحصیلی و رعایت ضوابط مربوط وابسته است و در صورت تحقق شرایط تعیین‌شده، امکان تبدیل حمایت به کمک بلاعوض نیز وجود دارد.

جذب ۲۲ دانش‌آموخته برتر به عضویت هیئت علمی

هزارجریبی با اشاره به طرح «جهت» اظهار کرد: در این برنامه، دانش‌آموختگان دکتری که از نظر شاخص‌های علمی در میان افراد برتر قرار دارند، پس از ارزیابی بنیاد ملی نخبگان به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند تا فرایند جذب آنها به‌عنوان عضو هیئت علمی تسهیل شود.

وی افزود: در این مسیر، بنیاد افراد واجد شرایط را شناسایی و معرفی می‌کند و دانشگاه‌ها مراحل مربوط به بررسی صلاحیت عمومی را مطابق ضوابط انجام می‌دهند.

رئیس بنیاد نخبگان گلستان گفت: تاکنون ۲۲ نفر از استان گلستان از طریق این طرح به‌عنوان عضو هیئت علمی جذب دانشگاه‌ها شده‌اند.

وی همچنین از پیش‌بینی حمایت‌هایی برای استادان جوان خبر داد و افزود: در یکی از برنامه‌ها، برای حمایت از فعالیت‌های علمی استادان تازه‌وارد به دانشگاه، اعتباری حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای استفاده در سه سال نخست در نظر گرفته شده است.

کاهش کشت پنبه؛ مسئله‌ای برای پژوهش نخبگان گلستان

رئیس بنیاد نخبگان گلستان با اشاره به طرح هیئت‌های اندیشه‌ورز گفت: در این برنامه، مسائل اولویت‌دار استان با مشارکت متخصصان و تشکیل گروه‌های کارشناسی بررسی می‌شود تا راهکارهای علمی برای رفع آنها ارائه شود.

وی کاهش سطح زیر کشت پنبه را یکی از موضوعات مهم استان دانست و اظهار کرد: با توجه به جایگاه تاریخی گلستان در تولید پنبه، بررسی دلایل کاهش کشت این محصول و ارائه راهکار برای بهبود شرایط آن می‌تواند یکی از محورهای فعالیت هیئت اندیشه‌ورز باشد.

هزارجریبی افزود: موضوعات مرتبط با فضای سایبری و امنیت اطلاعات نیز از دیگر زمینه‌هایی است که برای بررسی تخصصی و استفاده از ظرفیت علمی استان مطرح شده است.

شناسایی ۱۶۶ زن و ۶۵۰ مرد مستعد در گلستان

رئیس بنیاد نخبگان گلستان در تشریح ترکیب افراد شناسایی‌شده در استان گفت: از مجموع ۸۱۶ فرد مستعد شناسایی‌شده از سال ۱۳۸۸ تاکنون، ۱۶۶ نفر زن و ۶۵۰ نفر مرد هستند.

وی بار دیگر تأکید کرد که این آمار به معنای قرار گرفتن همه این افراد در تعریف رسمی نخبه نیست، بلکه نشان‌دهنده شناسایی نیروهایی است که بر اساس معیارهای بنیاد، از استعداد و ظرفیت رشد برخوردارند.

هزارجریبی با بیان اینکه حمایت از استعدادها باید از سنین پایین آغاز شود، افزود: شناسایی دانش‌آموزان مستعد، حمایت از دانشجویان، پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر و فراهم کردن زمینه فعالیت برای مخترعان و فعالان حوزه‌های ادبی، هنری و قرآنی، از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند در مسیر پرورش سرمایه انسانی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد نخبگان برای تحقق اهداف خود باید علاوه بر شناسایی افراد مستعد، زمینه رشد علمی، اشتغال تخصصی و مشارکت آنان در حل مسائل جامعه را فراهم کند؛ زیرا حفظ و به‌کارگیری سرمایه انسانی توانمند، یکی از عوامل مؤثر در توسعه علمی و اقتصادی کشور است.