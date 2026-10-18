به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شامگاه یکشنبه در نشست با رؤسای دانشگاه‌های کردستان که در سالن جلسات دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: مأموریت اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌گذاری با هدف اجراست و اسناد این شورا بر اساس نیازها و مسائل اساسی کشور تدوین می‌شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی استان کردستان و دغدغه‌مندی مسئولان دانشگاهی افزود: هدف از این نشست، کمک به توسعه علم و فناوری در دانشگاه‌های استان است و مسائل مرتبط با پارک علم و فناوری نیز می‌تواند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد پیگیری قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در دانشگاه‌های استان را از اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و بررسی مسائل علمی عنوان کرد و گفت: این هیئت‌ها با هدف طرح دغدغه‌ها، بررسی مشکلات و ارائه راهکار تشکیل شده‌اند تا زمینه پیگیری مسائل و دستیابی به راه‌حل‌های مؤثر فراهم شود.

خسروپناه با اشاره به موضوع مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها بیان کرد: این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، اما ادامه روند اجرایی و پیگیری مراحل بعدی آن بر عهده وزارت علوم قرار دارد.

وی در ادامه با تشریح سیاست‌های مربوط به جذب نخبگان اظهار کرد: بنیاد ملی نخبگان در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند و سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های مشخصی برای حمایت از نخبگان در نظر گرفته شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بر اساس مصوبات ابلاغ‌شده، مقرر شده است ۲۰ درصد از ظرفیت جذب عمومی به نخبگان اختصاص یابد و سالانه نیز ۱۰۰ عضو هیئت علمی از میان نخبگان از طریق سازمان اداری و استخدامی جذب شوند.

خسروپناه در پایان با تأکید دوباره بر رویکرد اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری‌های این شورا باید در مسیر اجرا قرار گیرد و اسناد تدوین‌شده نیز با هدف پاسخ‌گویی به ضرورت‌ها و مسائل مهم کشور تنظیم شده‌اند.