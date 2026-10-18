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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

خسروپناه: ۲۰ درصد ظرفیت جذب عمومی به نخبگان اختصاص می‌یابد

خسروپناه: ۲۰ درصد ظرفیت جذب عمومی به نخبگان اختصاص می‌یابد

سنندج- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت جذب عمومی به نخبگان و جذب سالانه ۱۰۰ عضو هیئت علمی از میان نخبگان خبر داد و بر ضرورت پیگیری اجرایی مصوبات این شورا تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شامگاه یکشنبه در نشست با رؤسای دانشگاه‌های کردستان که در سالن جلسات دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: مأموریت اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌گذاری با هدف اجراست و اسناد این شورا بر اساس نیازها و مسائل اساسی کشور تدوین می‌شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی استان کردستان و دغدغه‌مندی مسئولان دانشگاهی افزود: هدف از این نشست، کمک به توسعه علم و فناوری در دانشگاه‌های استان است و مسائل مرتبط با پارک علم و فناوری نیز می‌تواند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد پیگیری قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در دانشگاه‌های استان را از اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و بررسی مسائل علمی عنوان کرد و گفت: این هیئت‌ها با هدف طرح دغدغه‌ها، بررسی مشکلات و ارائه راهکار تشکیل شده‌اند تا زمینه پیگیری مسائل و دستیابی به راه‌حل‌های مؤثر فراهم شود.

خسروپناه با اشاره به موضوع مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها بیان کرد: این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، اما ادامه روند اجرایی و پیگیری مراحل بعدی آن بر عهده وزارت علوم قرار دارد.

وی در ادامه با تشریح سیاست‌های مربوط به جذب نخبگان اظهار کرد: بنیاد ملی نخبگان در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند و سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های مشخصی برای حمایت از نخبگان در نظر گرفته شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بر اساس مصوبات ابلاغ‌شده، مقرر شده است ۲۰ درصد از ظرفیت جذب عمومی به نخبگان اختصاص یابد و سالانه نیز ۱۰۰ عضو هیئت علمی از میان نخبگان از طریق سازمان اداری و استخدامی جذب شوند.

خسروپناه در پایان با تأکید دوباره بر رویکرد اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری‌های این شورا باید در مسیر اجرا قرار گیرد و اسناد تدوین‌شده نیز با هدف پاسخ‌گویی به ضرورت‌ها و مسائل مهم کشور تنظیم شده‌اند.

کد مطلب 6982007

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