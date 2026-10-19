مصطفوی: سرعت وزش باد در امیریه به ۷۴ کیلومتر بر ساعت رسید

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش باد نسبتاً شدید در استان سمنان طی ۲۴ ساعت منتهی به دوشنبه خبر داد.

وی با بیان اینکه امیریه دامغان با ۷۴ کیلومتر بر ساعت رکورد دار وزش باد در استان بود، تاکید کرد: سرعت وزش باد در فولاد محله و افتر به ۵۸ کیلومتر بر ساعت رسید.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در سرخه شاهد وزش باد ۵۴ کیلومتر بر ساعتی بودیم، گفت: طی ۲۴ ساعت اخیر شهمیرزاد نیز رکورد ۶۴ کیلومتر بر ساعت را در سنجش سرعت باد ثبت کرد.

مصطفوی همچنین ادامه داد: سرعت وزش باد در ۲۴ اخیر در سمنان و شاهرود ۲۵، دامغان ۳۶، بیارجمند ۲۹، آرادان ۲۲، ایوانکی ۳۳، بسطام ۴۰، میامی ۱۸ و رضوان ۲۹ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی افزود: سرعت وزش باد در حسینان ۲۹، باغستان ۱۴، مجن ۲۹، نردین ۱۴، مهدیشهر ۳۲، قلعه نوخرقان و کلاته خیج ۱۴، ایستگاه فرودگاه شاهرود ۲۲، ایستگاه غدیر شاهرود ۲۵، فرودگاه سمنان ۲۲، پرور ۳۶ و آهوان ۳۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.