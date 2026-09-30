  1. استانها
  2. سمنان
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

وزش بادهای نسبتاً شدید در استان سمنان؛ دامغان رکورد دار شد

وزش بادهای نسبتاً شدید در استان سمنان؛ دامغان رکورد دار شد

سمنان- مدیرکل هواشناسی استان سمنان از وزش بادهای نسبتاً شدید در این استان خبر داد و گفت: دامغان بیشترین میزان وزش باد را در ۲۴ ساعت اخیر داشته است.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش بادهای نسبتاً شدید در استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و ابراز کرد: دامغان با ۶۸ کیلومتر بر ساعت بیشترین میزان وزش باد در استان سمنان را داشته است.

وی افزود: سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت اخیر در سمنان ۲۹، شاهرود ۳۶، گرمسار ۳۲، بیارجمند ۳۶، آرادان و ایوانکی ۲۹ و بسطام ۶۱ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در میامی ۱۸، رضوان ۵۰، شهمیرزاد ۳۶، حسینان ۲۹، مجن ۲۹، مهدیشهر ۳۲ و نردین ۵۰ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی همچنین با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر در امیریه سرعت وزش باد به ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است، تاکید کرد: سرعت وزش باد در سرخه ۳۶، قلعه نوخرقان ۱۸، کلاته خیج ۱۴، فولاد محله ۶۵ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی همچنین افزود: سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت منتهی به چهارشنبه در پرور ۴۷، آهوان ۲۹، افتر ۴۷ و فرودگاه های شاهرود و سمنان ۳۲ و ۲۵ کیلومتر برساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین با اشاره به هشدار زرد هواشناسی طی سه شنبه و چهارشنبه در این استان گفت: امروز نیز شاهد تداوم وزش بادهای نسبتاً شدید در استان خواهیم بود.

کد مطلب 6963358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها