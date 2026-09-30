وزش بادهای نسبتاً شدید در استان سمنان؛ دامغان رکورد دار شد

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش بادهای نسبتاً شدید در استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و ابراز کرد: دامغان با ۶۸ کیلومتر بر ساعت بیشترین میزان وزش باد در استان سمنان را داشته است.

وی افزود: سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت اخیر در سمنان ۲۹، شاهرود ۳۶، گرمسار ۳۲، بیارجمند ۳۶، آرادان و ایوانکی ۲۹ و بسطام ۶۱ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در میامی ۱۸، رضوان ۵۰، شهمیرزاد ۳۶، حسینان ۲۹، مجن ۲۹، مهدیشهر ۳۲ و نردین ۵۰ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی همچنین با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر در امیریه سرعت وزش باد به ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است، تاکید کرد: سرعت وزش باد در سرخه ۳۶، قلعه نوخرقان ۱۸، کلاته خیج ۱۴، فولاد محله ۶۵ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی همچنین افزود: سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت منتهی به چهارشنبه در پرور ۴۷، آهوان ۲۹، افتر ۴۷ و فرودگاه های شاهرود و سمنان ۳۲ و ۲۵ کیلومتر برساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین با اشاره به هشدار زرد هواشناسی طی سه شنبه و چهارشنبه در این استان گفت: امروز نیز شاهد تداوم وزش بادهای نسبتاً شدید در استان خواهیم بود.