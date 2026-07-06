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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

وزش باد شدید در استان سمنان؛ طوفان ۱۰۴ کیلومتر برساعت در بسطام

وزش باد شدید در استان سمنان؛ طوفان ۱۰۴ کیلومتر برساعت در بسطام

سمنان- مدیرکل هواشناسی استان سمنان از وزش باد شدید در این استان خبر داد و گفت: بسطام با ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت رکورد دار وزش باد شد.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش باد در اقصی نقاط استان سمنان طی ۲۴ ساعت منتهی به دوشنبه خبر داد و ابراز کرد: سرعت وزش باد در بسطام به ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت رسید.

وی افزود: در سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد به ۵۸ کیلومتر بر ساعت رسید همچنین سرعت وزش باد در شاهرود و دامغان به صورت مشابه ۶۱ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به برآورد خسارات تندباد در شرق استان بیان کرد: سرعت وزش باد در گرمسار ۳۲، بیارجمند ۳۶، آرادان ۱۴، ایوانکی ۴۳ و میامی ۴۰ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.

مصطفوی بیان کرد: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت منتهی به صبح دوشنبه در رضوان ۴۷، شهمیرزاد ۴۷، حسینان ۵۸، باغستان ۱۴، کوهان ۵۴، مجن ۲۲، مهدیشهر ۴۰ و سرخه ۶۵ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در افتر و آهوان ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است، افزود: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در پرور ۵۰، فرودگاه شاهرود ۴۷، فولاد محله ۵۴، کلاته خیج ۲۹ و فرومد هفت کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

کد مطلب 6880641

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