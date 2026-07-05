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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۶

تندباد در استان سمنان اوج گرفت؛ بسطام در صدر

تندباد در استان سمنان اوج گرفت؛ بسطام در صدر

سمنان- وزش باد شدید در اغلب نقاط استان سمنان ادامه دارد و مدیرکل هواشناسی استان اعلام کرد بسطام با ثبت تندباد ۶۷ کیلومتر بر ساعت، رکورددار شبانه‌روز گذشته شد.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش باد شدید در اقصی نقاط استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: در طول ۲۴ ساعت اخیر بسطام با ۶۷ کیلومتر بر ساعت، رکورد دار بیشترین سرعت وزش باد در بین شهرهای استان سمنان شد.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در سمنان به ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسید، افزود: سرعت وزش باد در شاهرود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و دامغان ۶۵ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین ادامه داد: سرعت وزش باد در گرمسار ۴۳، بیارجمند ۲۵، آرادان ۱۴، ایوانکی ۴۳، میامی ۳۶ و رضوان ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی بیان کرد: سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت اخیر در شهمیرزاد ۴۰، حسینان ۴۳، کوهان ۲۹، باغستان ۱۴، مجن و مهدیشهر ۴۰ و نردین هفت کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در امیریه ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است، افزود: در ۲۴ ساعت اخیر همچنین سرعت وزش باد در قلعه نوخرقان ۱۱ و کلاته خیج ۳۶ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: سرعت وزش باد در فولاد محله ۴۰، ایستگاه فرودگاه شاهرود ۴۰، پرور ۵۰ و آهوان ۵۰ و افتر ۳۶ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

کد مطلب 6879713

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