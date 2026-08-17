وزش باد نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان سمنان

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش باد نسبتاً شدید در استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سرعت وزش باد در سمنان ۲۹، شاهرود ۳۶، دامغان ۲۹ و گرمسار ۴۳ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

وی افزود: در همین مدت، سرعت وزش باد در بیارجمند ۲۵ و آرادان ۲۲ کیلومتر بر ساعت بوده و ایوانکی با ثبت سرعت ۵۴ کیلومتر بر ساعت، بیشترین سرعت وزش باد را در استان به خود اختصاص داده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: سرعت وزش باد در بسطام ۳۶، میامی ۳۲، رضوان ۴۳، شهمیرزاد ۲۹، حسینان ۳۶، باغستان و کوهان ۱۴ و مجن ۲۲ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

مصطفوی بیان کرد: سرعت وزش باد در مهدیشهر به ۴۰ کیلومتر بر ساعت رسید و این میزان در نردین ۱۴، امیریه ۲۵، سرخه ۴۰ و فرومد ۱۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

وی اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت منتهی به دوشنبه، سرعت وزش باد در قلعه‌نوخرقان ۱۸، کلاته‌خیج ۲۹، فولادمحله ۴۳، فرودگاه شاهرود ۲۹، فرودگاه سمنان ۲۹، پرور ۴۳ و افتر ۳۲ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.