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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

وزش باد نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان سمنان

وزش باد نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان سمنان

سمنان- مدیرکل هواشناسی استان سمنان از وزش باد نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: بیشترین سرعت باد با ۵۴ کیلومتر بر ساعت در ایوانکی ثبت شده است.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش باد نسبتاً شدید در استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سرعت وزش باد در سمنان ۲۹، شاهرود ۳۶، دامغان ۲۹ و گرمسار ۴۳ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

وی افزود: در همین مدت، سرعت وزش باد در بیارجمند ۲۵ و آرادان ۲۲ کیلومتر بر ساعت بوده و ایوانکی با ثبت سرعت ۵۴ کیلومتر بر ساعت، بیشترین سرعت وزش باد را در استان به خود اختصاص داده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: سرعت وزش باد در بسطام ۳۶، میامی ۳۲، رضوان ۴۳، شهمیرزاد ۲۹، حسینان ۳۶، باغستان و کوهان ۱۴ و مجن ۲۲ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

مصطفوی بیان کرد: سرعت وزش باد در مهدیشهر به ۴۰ کیلومتر بر ساعت رسید و این میزان در نردین ۱۴، امیریه ۲۵، سرخه ۴۰ و فرومد ۱۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

وی اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت منتهی به دوشنبه، سرعت وزش باد در قلعه‌نوخرقان ۱۸، کلاته‌خیج ۲۹، فولادمحله ۴۳، فرودگاه شاهرود ۲۹، فرودگاه سمنان ۲۹، پرور ۴۳ و افتر ۳۲ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

کد مطلب 6918921

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