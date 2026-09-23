وزش بادهای نسبتا شدید در استان سمنان؛ مهدیشهر رکورد دار شد

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش بادهای شدید در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت منتهی به چهارشنبه در مهدیشهر به ۵۸ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

وی افزود: سرعت وزش باد در سمنان ۴۰، شاهرود ۳۲، دامغان ۵۴، گرمسار ۴۰، بیارجمند ۳۶، آرادان و ایوانکی نیز ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: در ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در بسطام ۴۰، میامی ۳۶، رضوان ۴۰، شهمیرزاد ۳۶، حسینان ۳۶، کوهان ۱۴، نردین هفت و امیریه ۱۸ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی همچنین با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در سرخه ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است، بیان داشت: سرعت وزش باد در قلعه نوخرقان ۱۱، کلاته خیج ۲۲، فولاد محله ۳۶ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت اخیر همچنین سرعت وزش باد در فولاد محله ۳۶، فرودگاه شاهرود ۳۲، ۴۰ فرودگاه سمنان، پرور ۳۶، آهوان ۲۹ و اقتر ۵۰ کیلومتر بر ساعت بوده است.