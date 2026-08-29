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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

تندباد در مناطق مختلف استان سمنان؛ سرعت باد به ۴۷ کیلومتر رسید

تندباد در مناطق مختلف استان سمنان؛ سرعت باد به ۴۷ کیلومتر رسید

سمنان- مدیرکل هواشناسی سمنان از ثبت وزش باد نسبتاً شدید در مناطق مختلف استان خبر داد و اعلام کرد سرعت باد در ایوانکی به ۴۷ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

سیدایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر از وزش باد نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان، به‌ویژه مناطق غربی و شمالی، طی ۲۴ ساعت منتهی به روز شنبه خبر داد.

وی بیان کرد: بیشترین سرعت وزش باد در این مدت در ایوانکی با ۴۷ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است و پس از آن، سرعت باد در پرور به ۴۰ کیلومتر بر ساعت رسید.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان افزود: سرعت وزش باد در سمنان ۲۵، شاهرود ۳۶، دامغان ۴۰، گرمسار ۳۲ و آرادان ۳۶ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

مصطفوی ادامه داد: در ۲۴ ساعت اخیر، سرعت وزش باد در بسطام ۳۲، میامی ۲۵، رضوان ۴۰، شهمیرزاد ۳۶، حسینان ۳۶، کوهان ۱۴، مجن ۲۲ و مهدیشهر ۴۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

وی اضافه کرد: همچنین سرعت وزش باد در نردین هفت، امیریه ۲۲، سرخه ۲۲، قلعه‌نوخرقان ۱۱، کلاته‌خیج ۱۴، فولادمحله ۳۲، فرودگاه شاهرود ۲۹، آهوان ۱۸ و افتر ۲۹ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

کد مطلب 6931425

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