وقوع تندباد در استان سمنان؛ سرعت باد به ۵۸ کیلومتر بر ساعت رسید

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش بادهای نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و اظهار کرد: سرعت وزش باد در دامغان به ۵۸ کیلومتر بر ساعت رسید.

وی افزود: طی این بازه زمانی، سرعت وزش باد در سمنان ۵۴ کیلومتر بر ساعت و در شاهرود ۴۳ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: در ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در گرمسار ۳۲، بیارجمند ۴۷، آرادان ۲۹، ایوانکی ۴۰ و بسطام ۵۸ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی با بیان اینکه سرعت وزش باد در میامی به ۴۳ کیلومتر بر ساعت رسید، گفت: این میزان در رضوان ۴۷، شهمیرزاد ۴۳، حسینان ۳۶، باغستان ۲۲، کوهان ۳۶ و مجن ۲۲ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

وی افزود: سرعت وزش باد در مهدیشهر ۴۰، امیریه و سرخه ۲۹، فرومد ۱۴، قلعه‌نوخرقان و کلاته‌خیج ۲۲ و فولادمحله ۵۰ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در پایگاه فرودگاه شاهرود ۴۰، غدیر شاهرود ۳۶، فرودگاه سمنان ۵۸، پرور ۴۳، آهوان ۲۲ و افتر ۳۶ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.