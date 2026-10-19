محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای طرح «خیمه‌داران مقاومت» اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اجتماعی جامعه برخوردارند و می‌توانند با برنامه‌ریزی هدفمند، نقش مؤثرتری در ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا کنند.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، هدفمند کردن فعالیت‌های هیئت‌ها، توانمندسازی مجموعه‌های مذهبی، ایجاد نظم و انسجام در برنامه‌ها، تقویت هویت هیئتی و معرفی فعالیت‌های شاخص و الگوساز است؛ همچنین زمینه برای بروز خلاقیت و نوآوری در عرصه فعالیت‌های فرهنگی فراهم خواهد شد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران با تأکید بر جایگاه هیئت‌ها در ترویج فرهنگ مقاومت تصریح کرد: هیئت‌های مذهبی پرچمداران خیمه‌های مقاومت هستند و در شرایطی که دشمنان بر قدرت‌طلبی و زورگویی تکیه دارند، اتکا به قدرت الهی، هدایت‌های قرآن کریم و تمسک به عترت پیامبر(ص)، مسیر عزت و ایستادگی را پیش روی جامعه قرار می‌دهد.

باقری با بیان اینکه عزت در گرو مقاومت و پایداری است، خاطرنشان کرد: هیئت‌های مذهبی جلوه‌گاه ایمان ناب، توسل، رفاقت و پیوندهای معنوی هستند و آیین‌های روضه‌خوانی و مداحی اهل‌بیت(ع) بخش ماندگاری از هویت دینی و فرهنگی جامعه را شکل می‌دهند؛ ظرفیتی که در چارچوب فعالیت‌های مجمع خادمین‌الحسین(ع) می‌تواند بیش از پیش تقویت و معرفی شود.

وی ادامه داد: شورای هیئت‌های مذهبی با همکاری و هدایت سازمان تبلیغات اسلامی، در راستای تبیین مأموریت‌های هیئت‌ها و تحقق اهداف این طرح، ساختاری مبتنی بر کارگروه‌های تخصصی طراحی کرده است تا ظرفیت‌های موجود به شکلی منسجم و هدفمند به کار گرفته شوند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران گفت: کارگروه‌های فرهنگی و اجتماعی، توانمندسازی، اقتصادی، جهاد تبیین، فضای مجازی، رسانه، اطلاع‌رسانی و هیئت خبرنگار از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این ساختار هستند که هر یک می‌توانند در توسعه فعالیت‌های تخصصی و ارتقای اثرگذاری هیئت‌ها نقش‌آفرینی کنند.

باقری در پایان تأکید کرد: حرکت در مسیر تقویت عزت، انسجام، تعلیم و تربیت و ترویج سنت و سیره اهل‌بیت(ع) از اولویت‌های این طرح است و امید می‌رود با هم‌افزایی ظرفیت هیئت‌های مذهبی، گام‌های مؤثری در جهت تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی و پیشبرد آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی برداشته شود.