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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

آغاز طرح «خیمه‌داران مقاومت» در مازندران

آغاز طرح «خیمه‌داران مقاومت» در مازندران

ساری -رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران از آغاز طرح «خیمه‌داران مقاومت» با محوریت مجمع خادمین‌الحسین(ع) خبر داد.

محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای طرح «خیمه‌داران مقاومت» اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اجتماعی جامعه برخوردارند و می‌توانند با برنامه‌ریزی هدفمند، نقش مؤثرتری در ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا کنند.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، هدفمند کردن فعالیت‌های هیئت‌ها، توانمندسازی مجموعه‌های مذهبی، ایجاد نظم و انسجام در برنامه‌ها، تقویت هویت هیئتی و معرفی فعالیت‌های شاخص و الگوساز است؛ همچنین زمینه برای بروز خلاقیت و نوآوری در عرصه فعالیت‌های فرهنگی فراهم خواهد شد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران با تأکید بر جایگاه هیئت‌ها در ترویج فرهنگ مقاومت تصریح کرد: هیئت‌های مذهبی پرچمداران خیمه‌های مقاومت هستند و در شرایطی که دشمنان بر قدرت‌طلبی و زورگویی تکیه دارند، اتکا به قدرت الهی، هدایت‌های قرآن کریم و تمسک به عترت پیامبر(ص)، مسیر عزت و ایستادگی را پیش روی جامعه قرار می‌دهد.

باقری با بیان اینکه عزت در گرو مقاومت و پایداری است، خاطرنشان کرد: هیئت‌های مذهبی جلوه‌گاه ایمان ناب، توسل، رفاقت و پیوندهای معنوی هستند و آیین‌های روضه‌خوانی و مداحی اهل‌بیت(ع) بخش ماندگاری از هویت دینی و فرهنگی جامعه را شکل می‌دهند؛ ظرفیتی که در چارچوب فعالیت‌های مجمع خادمین‌الحسین(ع) می‌تواند بیش از پیش تقویت و معرفی شود.

وی ادامه داد: شورای هیئت‌های مذهبی با همکاری و هدایت سازمان تبلیغات اسلامی، در راستای تبیین مأموریت‌های هیئت‌ها و تحقق اهداف این طرح، ساختاری مبتنی بر کارگروه‌های تخصصی طراحی کرده است تا ظرفیت‌های موجود به شکلی منسجم و هدفمند به کار گرفته شوند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران گفت: کارگروه‌های فرهنگی و اجتماعی، توانمندسازی، اقتصادی، جهاد تبیین، فضای مجازی، رسانه، اطلاع‌رسانی و هیئت خبرنگار از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این ساختار هستند که هر یک می‌توانند در توسعه فعالیت‌های تخصصی و ارتقای اثرگذاری هیئت‌ها نقش‌آفرینی کنند.

باقری در پایان تأکید کرد: حرکت در مسیر تقویت عزت، انسجام، تعلیم و تربیت و ترویج سنت و سیره اهل‌بیت(ع) از اولویت‌های این طرح است و امید می‌رود با هم‌افزایی ظرفیت هیئت‌های مذهبی، گام‌های مؤثری در جهت تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی و پیشبرد آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی برداشته شود.

کد مطلب 6982463

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