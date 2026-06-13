نوشادی: ۹۰ هزار هیئت در سطح کشور آماده برگزاری مجالس حسینی شدند

نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی همواره از مهم‌ترین پایگاه‌های مردمی ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع)، انتقال معارف عاشورا و تقویت سرمایه اجتماعی کشور بوده‌اند و امسال نیز با شور و آمادگی گسترده وارد عرصه خدمت‌رسانی فرهنگی و معنوی شده‌اند.

وی افزود: بیش از ۹۰ هزار هیئت مذهبی در شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشور برای برگزاری مجالس عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش آماده شده‌اند تا با شعار در خیمه حسینیم ، خونخواه و جانفداییم برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، قرآنی، معرفتی، اجتماعی و خدمات مؤمنانه را در دستور کار داده و عملیاتی کنند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور با تأکید بر نقش هیئت‌ها در جهاد تبیین و افزایش بصیرت اجتماعی خاطرنشان کرد: هیئت‌های حسینی علاوه بر برگزاری مراسم سنتی عزاداری، به عنوان قرارگاه‌های مردمی امید، ایمان، همبستگی و خدمت، نقش مهمی در ترویج ارزش‌های دینی، تقویت وحدت ملی و ارتقای روحیه ایثار و مقاومت ایفا می‌کنند.

وی همچنین از مداحان، وعاظ، خادمان و فعالان هیئتی خواست ضمن رعایت شئون عزاداری و حفظ وحدت و انسجام ملی، از فرصت محرم برای تبیین پیام‌های نهضت عاشورا، ترویج سبک زندگی حسینی، تقویت روحیه استقامت و خدمت به مردم بهره‌برداری کنند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور در پایان تأکید کرد: محرم امسال نیز صحنه جلوه‌گری عشق و ارادت ملت ایران به حضرت سیدالشهدا(ع) خواهد بود و هیئت‌های مذهبی با تمام ظرفیت خود در مسیر احیای فرهنگ عاشورا، ترویج معنویت و خدمت به جامعه اسلامی ایفای نقش خواهند کرد.