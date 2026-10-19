عبادی: ۲۸۸ پرستار مرکزی حامی ایتام و فرزندان محسن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی عبادی پیش از ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار در اراک اظهار کرد: حدود ۹ هزار و ۵۰۰ یتیم و فرزند محسن در استان نیازمند حمایت خیران و نیکوکاران هستند.

وی افزود: همراهی پرستاران با کمیته امداد، در کنار مسئولیت‌های حرفه‌ای و دغدغه‌های زندگی شخصی آنان، جلوه‌ای از روحیه ایثار، نوع‌دوستی و توجه به مشکلات اقشار نیازمند جامعه است.

عبادی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸۸ پرستار در استان مرکزی با کمیته امداد همکاری دارند و با مشارکت در طرح‌های حمایتی، برای کاهش مشکلات معیشتی و تأمین نیازهای کودکان یتیم و خانواده‌های تحت حمایت تلاش می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی با اشاره به گستردگی جامعه تحت پوشش این نهاد ادامه داد: حدود ۴۲ هزار خانواده با جمعیتی بالغ بر ۷۰ هزار نفر از خدمات حمایتی کمیته امداد در استان بهره‌مند هستند که این آمار، ضرورت تقویت مشارکت‌های مردمی و همراهی خیران را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی تاکید کرد: حمایت از سالمندان نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی برای بهبود شرایط زندگی آنان است.

عبادی بیان کرد: ماهانه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان کمک نقدی در قالب مستمری و حمایت‌های معیشتی به حساب مددجویان استان واریز می‌شود و مبالغ دریافتی خانواده‌ها با توجه به شرایط و تعداد اعضای خانوار، متفاوت است.

وی گفت: افزایش هزینه‌های زندگی موجب شده است که تأمین نیازهای اساسی بسیاری از خانواده‌ها همچنان به همراهی خیران وابسته باشد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی ادامه داد: کمک‌های مردمی و مشارکت نیکوکاران نقش مهمی در تکمیل حمایت‌های این نهاد دارد و بدون همراهی آنان، امکان پاسخ‌گویی مطلوب به همه نیازهای مددجویان فراهم نخواهد بود.

عبادی تصریح کرد: کودکان تحت حمایت، علاوه بر نیازهای مالی، به پشتیبانی مستمر و احساس برخورداری از حمایت اجتماعی نیاز دارند و مشارکت حامیان می‌تواند در بهبود شرایط زندگی و ایجاد فرصت‌های بهتر برای آینده آنان مؤثر باشد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی کمیته امداد گفت: ارتباط مددجویان با این نهاد از طریق سامانه «سها» و به‌صورت غیرحضوری امکان‌پذیر شده است و بخش قابل توجهی از خدمات نیز بدون نیاز به مراجعه حضوری ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: خیران می توانند با پیوستن به طرح‌های حمایتی ایتام و محسنین و استفاده از ظرفیت‌هایی همچون اپلیکیشن «صدقه من»، در گسترش فرهنگ انفاق و کمک به خانواده‌های نیازمند مشارکت کنند.