۷میلیارد ریال بودجه برای کمک به کودکان نیازمند استان مرکزی صرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، محمدرضا شایسته جو بابیان اینکه بیش از ۳۸ هزار خانواده تحت حمایت کمیته امداد هستند، گفت: از این تعداد ۲۲ هزار خانوار با سرپرست زن از حمایتهای کمیته امداد بهرهمند هستند.
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان مرکزی از ارائه بیش از ۱۱۰ خدمت حمایتی به اقشار نیازمند خبر داد و بیان کرد: هزار و ۸۰۰کودک زیر پنج سال که از بیماری سوءتغذیه رنج میبرند تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی قرار داشته و از حمایتهای این نهاد بهرهمند هستند.
شایسته جو افزود: طی ششماهه نخست امسال هفت میلیارد و ۴۴۹میلیون ریال در قالب بن کارت به این کودکان کمک شده است.
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان مرکزی با اشاره به اجرای طرح همسفره توسط کمیته امداد، ادامه داد: نیکوکاران و خیران میتوانند با مشارکت در این طرح خداپسندانه در جهت کاهش و رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه یک هزار و صد بیمار صعبالعلاج و زمینگیر در استان مرکزی نیازمند کمکهای مردم و خیران هستند، گفت: منابع دولتی و منابع مالی کمیته امداد بهتنهایی پاسخگوی نیازهای این افراد نیست و کمیته امداد نیازمند کمک خیران و مشارکت آنها برای تأمین نیازهای این بیماران است.
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