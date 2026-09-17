سید مهدی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، لوازمالتحریر مورد نیاز ۹ هزار و ۵۰۰ دانشآموز تحت حمایت این نهاد در استان مرکزی تأمین و برای توزیع میان دانشآموزان آماده شده است.
وی افزود: از مجموع دانشآموزان مشمول دریافت خدمات فرهنگی، یک هزار و ۵۶۲ نفر در دوره ابتدایی اول، ۲ هزار و ۷۱۱ نفر در دوره ابتدایی دوم و ۵ هزار و ۲۸۱ نفر در دوره متوسطه اول و دوم مشغول به تحصیل هستند که لوازمالتحریر مورد نیاز تمامی این دانشآموزان تهیه شده است.
عبادی تصریح کرد: برای دانشآموزان دوره ابتدایی اول، بستههای شامل ۳۳ قلم، برای دانشآموزان دوره ابتدایی دوم ۳۱ قلم و برای دانشآموزان دوره متوسطه اول و دوم ۲۵ قلم لوازمالتحریر در نظر گرفته شده و در مجموع ۲۳۴ هزار و ۸۳۰ قلم لوازمالتحریر تهیه شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی ادامه داد: این بستهها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز، به نیت یکی از شهدای دانشآموز میناب به هر دانشآموز اهدا میشود تا دانشآموزان در سال تحصیلی جدید با تجهیزات مورد نیاز در کلاسهای درس حاضر شوند.
وی تاکید کرد: اقلام این بستهها شامل دفتر ۶۰ برگ نقاشی، دفتر ۶۰ برگ خطدار سفید، دفتر ۸۰ برگ خطدار سفید، چسب ماتیکی، مداد قرمز و مشکی، مداد رنگی ۱۲ عددی، خطکش ژلهای، پاککن، تراش، جامدادی پارچهای، لاک غلطگیر، مداد نوکی ۷ دهم، نوک ۷ دهم، خودکار آبی، قرمز و مشکی ۷ دهم، دفترچه یادداشت و ساک دستی نایلونی است.
عبادی با اشاره به اقدامات فرهنگی کمیته امداد افزود: حمایت از تحصیل جامعه هدف تنها به تأمین لوازمالتحریر محدود نمیشود و این نهاد در کنار ارائه خدمات معیشتی، مسکن و اشتغال، مجموعهای از خدمات فرهنگی، آموزشی و حمایتی را نیز به دانشآموزان و دانشجویان تحت حمایت ارائه میکند.
وی بیان کرد: پرداخت کمکهزینه تحصیلی به دانشآموزان،تأمین هزینه ایاب و ذهاب دانشآموزانی که از روستا به شهر تردد میکنند و ارائه خدمات مشاوره تحصیلی با هدف پیشگیری از ترک تحصیل، بازماندگی از تحصیل و افت تحصیلی از جمله این خدمات است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی گفت: در حوزه آمادگی برای کنکور نیز از دانشآموزان در آستانه آزمون سراسری حمایت میشود و خدماتی از جمله آمادگی تحصیلی، شرکت در آزمونهای کنکور و بهرهمندی از ظرفیت مؤسسات آموزشی طرف قرارداد از جمله قلمچی و علامه حلی ارائه میشود.
وی تصریح کرد: ثبتنام رایگان در کنکور سراسری و آزمون فرهنگیان و همچنین آزمونهای تیزهوشان و مدارس نمونه دولتی از دیگر خدمات ارائهشده است که در سال جاری ۵۶ نفر از دانشآموزان پایه ششم به هفتم و نهم به دهم در مجموع وارد مدارس نمونه دولتی و سمپاد شدهاند.
عبادی گفت: خدمات نخبگی نیز برای دانشآموزان، دانشجویان و افراد غیرمحصل دارای استعداد برتر در حوزههای تحصیلی، علمی، ورزشی و فرهنگی و قرآنی ارائه میشود که سال گذشته ۳۵۲ نفر از نخبگان تحت حمایت از این خدمات بهرهمند شدند.
وی پرداخت کمکهزینه نخبگی و تخصیص وام قرضالحسنه به نخبگان را از جمله این حمایتها عنوان کرد و افزود: دانشآموزان و دانشجویان نخبه علاوه بر کمکهزینه نخبگی، از کمکهزینه تحصیلی نیز بهرهمند میشوند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی تاکید کرد: کمکهزینه دانشجویی، بخشی از شهریه دانشجویان دانشگاههای غیردولتی و آزاد و پرداخت وام قرضالحسنه دانشجویی از محل صندوق امداد ولایت و بانک مهر از دیگر حمایتهای کمیته امداد است که تا سقف ۷۰ میلیون تومان پرداخت میشود.
وی تصریح کرد: سال گذشته ۷۸۷ نفر از دانشجویان تحت حمایت از کمکهزینه و خدمات شهریه دانشجویی بهرهمند شدند.
عبادی از برگزاری اردوهای تخصصی و هوشمند برای دانشآموزان مستعد و دارای معدل بالا خبر داد و گفت: این اردوها با هدف آمادگی دانشآموزان برای کنکور و بهرهمندی آنان از خدمات مؤسسات آموزشی طرف قرارداد کمیته امداد برگزار میشود.
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