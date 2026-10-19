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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از اول آبان آغاز می‌شود

سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از اول آبان آغاز می‌شود

مشگین‌شهر- فرماندار مشگین‌شهر از آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به‌صورت ثبتی‌مبنا و خوداظهاری از اول آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، صبح دوشنبه با اشاره به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اظهار کرد: این طرح از یکم تا ۳۰ آبان‌ماه از طریق درگاه اینترنتی مرکز آمار ایران اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان و روستاییان در این طرح افزود: دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق جمعیتی و مسکن، نقش مهمی در برنامه‌ریزی، حل مسائل شهرستان و تعیین نیازهای واقعی مناطق مختلف دارد.

فرماندار مشگین‌شهر تصریح کرد: اطلاعات دقیق جمعیتی یکی از مؤلفه‌های مهم در تصمیم‌گیری و تخصیص اعتبارات برای اجرای طرح‌های عمرانی، بهداشتی، آموزشی و سایر حوزه‌های خدماتی است و می‌تواند در ارتقای جایگاه شهرستان و روستاها مؤثر باشد.

بخشی ادامه داد: در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، اطلاعات به شیوه ثبتی‌مبنا و با خوداظهاری شهروندان جمع‌آوری می‌شود و همکاری مردم در ثبت صحیح اطلاعات، زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای آینده شهرستان را فراهم می‌کند.

وی از تمامی شهروندان و روستاییان شهرستان مشگین‌شهر خواست در بازه زمانی اعلام‌شده با مراجعه به درگاه اینترنتی مرکز آمار ایران، اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت دقیق و صحیح ثبت کنند.

فرماندار مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: مشارکت حداکثری مردم و ارائه اطلاعات صحیح، می‌تواند نقش مهمی در شناخت ظرفیت‌ها و نیازهای شهرستان و همچنین ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای و بهره‌مندی بهتر از اعتبارات داشته باشد.

کد مطلب 6982488

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    نظرات

    • فاطمه بینا IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام و خداقوت،ساکن استان البرز کرجی هستم برای مامور امارگیر ثبت نام اینترنتی انجام دادم ولی تماس نگرفتن تا به امروز منتظر تماس هستم لطفا با تشکر از شما عزیزان دل

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